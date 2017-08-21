سریلانکایی ها برای اکران آثار جشنواره «عمار» اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات چهار نفره سریلانکایی متشکل از مدیران حوزه علمیه شیعیان این کشور و مسئولان خیریه الزهرا(س) با حضور در دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب ضمن بازدید از بخش های مختلف این دفتر از نزدیک در جریان فعالیت های مختلف آن از جمله جشنواره مردمی فیلم و بازی «عمار»، فعالیت های واحد تاریخ شفاهی فرهنگی انقلاب و باشگاه ترانه و موسیقی قرار گرفتند.

این هیات سریلانکایی را که به دعوت کمیته امداد امام خمینی(ره) به ایران آمده اند، اسحاق رییس هیات امنای حوزه علمیه و نخستین شیعه این کشور، عبدالستار مدیر حوزه علمیه، مهندس جلیل و همسرش از مدیران انجمن خیریه الزهرا تشکیل می دادند.

در ابتدای این دیدار سجاد اسلامیان مسئول روابط عمومی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی راه ضمن ارایه گزارشی از فعالیت های این دفتر در حوزه های سینما، موسیقی، گرافیک و تاریخ شفاهی انقلاب اظهار کرد: بخش های مختلف دفتر مطالعات جبهه فرهنگی تلاش می کنند تا آرمان ها و ارزش های والای انقلاب اسلامی ایران در قالب هنر به جهانیان عرضه شود.

وی در ادامه بیان کرد: دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم «عمار» می تواند فیلم هایی با موضوعات مدنظر را آماده کند و به صورت زیرنویس انگلیسی برای اکران در اختیار دوستان سریلانکایی قرار دهد تا به نوعی این افراد نیز از اکران کنندگان «عمار» در حوزه علمیه سریلانکا باشند.

این گروه سریلانکایی فرصت پیش آمده و حضور در دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی را زمینه‌ساز رویکردی جدید نسبت به فرهنگ و انتقال آن به کشور خود دانستند و از آمادگی خود برای اکران فیلم های جشنواره مردمی فیلم «عمار» در این کشور خبر دادند.

این گروه اعلام آمادگی کرد که جوانان شیعه و اهل سنت سریلانکا نیز می توانند فیلم هایی از وضعیت شیعیان و یا شخصیت های مهم کشورشان و فعالیت های حوزه علمیه را برای شرکت در جشنواره مردمی «عمار» تولید و به این جشنواره ارسال کنند.

حضور فیلمسازان سریلانکایی در ایران و آشنایی با جشنواره «عمار» همچنین ایجاد بستری مناسب برای حضور فیلمسازان «عمار» در سریلانکا برای آشنایی با ظرفیت های سینمایی، تاریخی و اعتقادی این کشور از دیگر مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد.

جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا جزیره‌ای است واقع در جنوب آسیا، اقیانوس هند و جنوب کشور هند که دارای جمعیتی بالغ بر ۲۰ میلیون نفر است که ۸۰ درصد مردم بودایی و هشت درصد مسلمان هستند.