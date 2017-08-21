به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در این نشست طراحان ایده‌های برتر خود را معرفی کردند و حمایت‌کنندگان صنعت اسباب‌بازی از بخش‌های مختلف شیوه‌های حمایتی خود از این صنعت را توضیح دادند.

نشست فرصت‌های تولید برترین‌های اسباب‌بازی سال‌های گذشته با همکاری دبیرخانه‌ی شورای نظارت بر اسباب‌بازی شنبه ۲۸ مرداد در سالن کنفرانس مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور جمعی از تولیدکنندگان و طراحان اسباب‌بازی و مسئولان این حوزه برگزار شد.

این نشست متشکل از طراحان و ایده‌پردازانی بود که در دوره‌های قبلی جشنواره موفق به کسب مقام شده بودند و تولیدکنندگان و حامیان مالی مختلف که از این حوزه حمایت می‌کنند.

محصولات برتر در شبکه فروشگاهی کانون

در ابتدای این جلسه امیرحسن سلام‌زاده، دبیر علمی جشنواره با تاکید بر این‌که از نظر ماهیتی موضوع این نشست موضوع جدیدی است گفت: در این حوزه خیلی صاحب تجربه نیستیم اما در برگزاری چنین نشستی سعی می‌کنیم متفاوت باشیم تا به رشد و ارتقا صنعت و تولید بومی کمک کند.

سلام‌زاده به نمایندگی از فریدون واحدی، معاونت توسعه و مدیریت منابع توضیح‌هایی را ارایه کرد و گفت: شبکه‌ فروشگاهی کانون طی تلاش سال گذشته به شدت توسعه پیدا کرده و به ۲۳۰ فروشگاه رسیده است و تا آخر امسال به بالای ۳۰۰ فروشگاه می‌رسد. بر همین اساس حجم گردش مالی قابل توجه شده است و محصولات بدون توقف در سراسر کشور توزیع و فروخته می‌شوند. همچنین کانون پیشنهاد کرده است محصولاتی که انتخاب می‌شوند را در شبکه‌ فروشگاهی خودش وارد کند. البته این کار به شرط ثبت در شورای نظارت بر اسباب‌بازی و کیفیت محصولات صورت می‌گیرد.

تقویم زمانی مشخص برای جشنواره‌ اسباب‌بازی در سطح کشور

رییس دبیرخانه‌ی شورای نظارت بر اسباب‌بازی در این نشست از اقدام‌ها و برنامه‌های این شورا برای حمایت از صنعت اسباب‌بازی گفت و از برنامه‌ریزی برای تقویم زمانی مشخص برگزاری جشنواره در سطح کشور و همچنین سطح بین‌المللی در سال‌های آینده خبر داد.

محسن حموله، در سخنانی با تاکید بر این‌که این دبیرخانه به منظور تسهیل امر ارتباط بین طراحان و تولیدکنندگان در نظر دارد امکانات و روش‌هایی را برای بهتر شدن جشنواره در نظر بگیرد، گفت: دبیرخانه‌ شورای نظارت بر اسباب‌بازی به عنوان اصلی‌ترین متولی حوزه‌ اسباب‌بازی در کشور که نقش حاکمیتی هم دارد همیشه سعی کرده است که در حوزه‌ی ایجاد صنعت اسباب‌بازی به معنای واقعی گام‌های موثری را بردارد. دبیرخانه از نظر قوانین و مقررات در حوزه‌ی ثبت، تولید، طراحی و واردات جامع و کامل است و با توجه به شرایط و موقعیت زمانی اگر نیاز به تدوین قانون یا دستورالعمل باشد می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان با توجه به ارتباط خوب و موثر با شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی، نمایندگان وزارت خانه‌های صنعت معدن و تجارت، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، علوم و تحقیقات و فن‌آوری، صدا و سیما، اتحادیه‌ خرازی و اتحادیه‌ی نایلون و پلاستیک دارد، نسبت به آن‌ها اقدام کند.

او در ادامه به اقدام‌های دبیرخانه‌ اشاره کرد و توضیح داد: بی‌شک هر جشنواره‌ای نقاط ضعف و قوتی دارد. این جشنواره نیز از این قاعده مستثنی نیست. از همین روی در پایان جشنواره نسبت به بررسی تمامی جوانب و موضوع‌ها با کمک طراحان، تولیدکنندگان و دست‌اندکاران جامعه‌ی صنعت اسباب‌بازی اقدام می‌شود. در این مسیر کمیته‌ی علمی جشنواره که نشست‌های تخصصی را در سه دوره برگزار کرده است همراه دبیرخانه خواهد بود.

معرفی طرح های برگزیده

رییس دبیرخانه‌ شورای نظارت بر اسباب‌بازی ادامه داد: فهرست تمامی پرونده‌های ثبت طرح و صدور مجوز با ذکر اسامی صاحب طرح و کالا و عنوان اثر در یک فهرست مشخص و مجزا در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. هدف از این کار معرفی این طرح‌ها به جامعه‌ صنعت اسباب‌بازی است تا از آخرین طرح‌های ثبتی و مجوز تولید آگاه باشند و اگر تولیدکننده‌ای به دنبال طرح جدید است از آن استفاده کند.

او از امضای تفاهم‌نامه‌ی کانون از سوی علیرضا حاجیان‌زاده مدیرعامل کانون و رییس شورای نظارت بر اسباب‌بازی و نورالله‌زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی مهر امید به عنوان اقدام بعدی یاد و اظهار کرد: امیدواریم با انعقاد این تفاهم‌نامه بتوانیم مسیر تازه و خوبی برای تسهیلات مالی برای تولیدکنندگان و طراحان ایجاد کنیم.

حموله افزود: امضای تفاهم‌نامه با بنیاد ملی نخبگان از سوی دبیرخانه‌ شورا نیز یکی دیگر از اقدام‌ها است که در این تفاهم‌نامه سعی شده است تسهیلات برای توسعه، طراحی و تولید اسباب‌بازی توسط نخبگان از سوی شورا اعمال شود و گام‌هایی در حوزه‌ تحقیق، پژوهش و مطالعات و تولید علم در صنعت اسباب‌بازی برداشته شود.

به گفته‌ او اقدام بعدی شورا همکاری با دانشگاه الزهرا برای تدوین برنامه‌ آموزشی رشته‌ کارشناسی ارشد طراحی اسباب‌بازی و همچنین برگزاری نخستین همایش ملی اسباب‌بازی و سرگرمی‌های ایرانی در اسفند سال جاری است که فراخوان آن به زودی از طریق سایت دبیرخانه‌ی شورا و سامانه‌ی پیامکی اطلاع‌رسانی می‌شود.

رییس دبیرخانه‌ شورای نظارت بر اسباب‌بازی از انجام پژوهش پیرامون موضوع اسباب‌بازی در شورا طی سال جاری خبر داد و گفت: دبیرخانه‌ی شورا با همکاری شرکت شاخه زیتون لیان یکی از شرکت‌های همکار سازمان ملی استاندارد نسبت به جمع‌آوری یک نمونه اسباب‌بازی برای آزمون استاندارد به صورت رایگان اقدام کرده است. هر یک از تولیدکنندگان با ارایه یک محصول به صورت رایگان و بیشتر با ۵۰ درصد تخفیف می‌توانند این گواهی را دریافت کنند.

به گفته‌ او یکی دیگر از اقدام‌های دبیرخانه‌ شورای نظارت بر اسباب‌بازی پی‌گیری از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهای مرتبط با اتحادیه مستقل برای صنعت اسباب‌بازی است.

او تاکید کرد: در حال حاضر نبود یک اتحادیه‌ صنفی مجزا در حوزه‌ اسباب‌بازی مشکلاتی را برای مطالبه‌ حقوق طراح و تولیدکنندگان به وجود آورده است. به گونه‌ای که بخشی از تولیدکنندگان اسباب‌بازی زیر پوشش هیچ اتحادیه و تشکیلات صنفی نیستند.

حموله در ادامه با اشاره بر موضوع نشست تاکید کرد: برای حمایت از این نشست دبیرخانه‌ شورا در حد توان سعی می‌کند برای فرآیندهای مجوز تولید، هولوگرام و معرفی محصول برای توزیع در فروشگاه‌های کانون که در حال حاضر بیش از ۲۰۰ فروشگاه در سطح کشور است، اقدام کند.

او یادآور شد: به دنبال تقویم زمانی مشخصی برای برگزاری جشنواره و نمایشگاه اسباب‌بازی در سطح کشور هستیم تا بتوانیم جشنواره‌های اسباب‌بازی در سطح سایر استان‌ها را با همکاری نهادها و سازمان‌های متولی برگزار کنیم. همچنین در صدد آن هستیم تا با فراهم کردن شرایط و ضوابط لازم این جشنواره را در سال‌های آینده به صورت بین‌المللی برگزار کنیم.

حمایت از صنعت اسباب‌بازی با پرداخت وام

در ادامه علیرضا همتی، مدیر توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید نیز با اشاره بر این‌که صندوق کارآفرینی در سال‌های اخیر برای حمایت از تولیدات اسباب‌بازی آغاز به کار کرده است، اظهار کرد: در این سال‌ها در حوزه‌ی اسباب‌بازی تلاش و از این حوزه حمایت کرده‌ایم. بخش زیادی از گردش مالی کشور در این حوزه می‌تواند صرف شود. به‌طور ویژه حمایت صندوق شامل تسهیلاتی با پرداخت وام، کسب درآمد و در نهایت پرداخت قسط صندوق است. از همین روی سال‌های گذشته همکاری بیشتری با کانون و حمایت از برگزیدگان صورت گرفته است.

حامد تأملی، مسئول کارگروه بازی و اسباب‌بازی ستاد توسعه‌ی فن‌آوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری، نیز در این نشست حضور داشت و توضیح داد: این ستاد از ستادهای ۱۵ گانه معاونت فن‌آوری ریاست جمهوری است که در حوزه‌های مختلف صنایع فرهنگی در هفت زمینه حمایت می‌کند.

این طراح اسباب‌بازی افزود: حمایت از صنایع فرهنگی را به صورت تجاری‌سازی دنبال می‌کنیم. بازی و اسباب‌بازی، کمیک استریپ، صنایع دستی، ویدئو و... از جمله‌ی این حوزه‌ها هستند.

به گفته‌ او برای حوزه‌ بازی و اسباب‌بازی این ستاد سعی کرده است مدل‌های حمایتی مختلفی را در نظر بگیرید. در همین راستا این ستاد با هدف توسعه‌ی اقتصاد دانش‌بنیان در زمینه‌ی فن‌آوری‌های نرم و هویت‌ساز در کشور، حمایت از فرایند تجاری‌سازی ایده‌های برتر اسباب‌بازی را به عنوان یکی از موضوع‌های فن‌آوری‌های اصلی فرهنگی سرلوحه‌ی فعالیت‌های خود قرار داده است و از سال گذشته «جایزه‌ی فن‌آوری» را به آثار درخور این جایزه در جشنواره‌ی اسباب‌بازی اهدا می‌کند.

تأملی با تاکید بر این‌که علاوه بر بحث جایزه‌ی فن‌آوری مدل حمایتی را از سوی ستاد متفاوت کرده‌ایم اظهار کرد: به دنبال مدل‌های جدید رفتیم. با توزیع‌کنندگان اسباب‌بازی صحبت کردیم که اگر ایده‌ها بتوانند نظر یکی از توزیع‌کنندگان مطرح را جلب کنند شامل مدل‌های حمایتی ما خواهند شد.

به گفته‌ او پرداخت وام از جمله‌ی این مدل‌های حمایتی است.

این پژوهش‌گر، طراح و تولیدکننده‌ی اسباب‌بازی یادآور شد: فراتر از ایده و طرح دنبال آن هستیم که در پی این کار یک گروه شکل بگیرد و کسب و کار مداوم و پایداری ایجاد شود.

او در پایان یادآور شد: تسهیلات از سوی این ستاد بر اساس روندی که ایده‌پردازان مدل را جلو می‌برند به آن‌ها اهدا می‌شود. این تسهیلات شامل تولید انبوه، توزیع و بازریابی می‌شود.

نقش فرهنگ و تکنیک صنایع‌دستی در اسباب‌بازی

در بخش بعدی نشست یاسر رجبعلی، کارشناس ارشد صنایع دستی از معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی صحبت کرد.

او با تاکید بر این‌که دو وجه پررنگ در صنایع‌دستی داریم گفت: یکی بحث فرهنگی صنایع دستی است که هزاران سال سنت را انتقال می‌دهد و در انتقال مفاهمیم بازی می‌توان آن‌ را استفاده کرد و دیگری تنوع تکنیکی صنایع‌ دستی است.

رجبعلی با اشاره بر این‌که حدود ۳۵۰ یا ۳۶۰ تکنیک در صنایع دستی ایران داریم، یادآور شد: این تکنیک‌ها در ساخت و تولید و طراحی اسباب‌بازی می‌توانند ظرفیت‌های بلقوه‌ای به حساب بیایند. این مساله در گذشته هم وجود داشته است. مانند شطرنجی که با تکنیک‌های غیر معمول طراحی خاص خودش را داشته است.

او در ادامه از اهمیت بحث سبک زندگی در سال‌های اخیر یاد کرد و گفت: صنایع‌دستی همواره در زندگی روزمره‌ی مردم وجود داشته اما امروزه بخش تزئینی آن پررنگ‌تر شده است. برای همین تصمیم‌ها به گونه‌ای اتخاذ شد که بخش کاربردی صنایع‌دستی گسترش پیدا کند.

این کارشناس صنایع دستی اظهار کرد: برای همین برنامه‌های متنوعی انجام شده است تا بر روی صنایع‌دستی کاربردی مانور بیشتری داده شود. از همین روی بحث کودکان که به‌ویژه زهرا احمدی‌پور، رییس سابق سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی دنبال می‌کردند به معاونت صنایع ‌دستی ارجاع داده شد.

او ادامه داد: در قدم نخست با یکی از طراحان بازی در حوزه‌ی دیجیتال و غیردیجیتال برای طراحی دو بازی برای کودکان و خانواده وارد مذاکره شدیم. که البته با هدف ترویج صنایع‌دستی و تکنیکی در این حوزه بود.

این دو بازی به گفته‌ی رجبعلی در مرحله‌ی پروپوزال است تا ارایه و درباره‌ آن‌ها تصمیم گرفته شود.

او در پایان تاکید کرد: برنامه دیگر با توجه به مقدمات معاونت صنایع‌دستی از طراحان و تولیدکنندگان حمایت می‌کند و در این راستا مشاوره‌هایی برای کمک به مفهوم ترویج صنایع‌دستی ارایه می‌شود. همچنین دوستان طراح را به تولیدکنندگان حوزه‌ی صنایع‌دستی ارتباط می‌دهد.

حمایت ستاد اقامه‌ نماز از صنعت اسباب‌بازی

حجت‌الاسلام و المسلمین جمال عبدی، مدیر فرهنگی ستاد اقامه‌ی نماز استان تهران دیگر سخنران این نشست بود که درباره‌ ترویج نمازخوانی با استفاده از اسباب‌بازی صحبت کرد.

او در آغاز با اشاره بر این‌که بعد از انقلاب اسلامی در حوزه‌ای که غفلت شده و به آن توجه نداشته‌ایم حوزه‌ کودکی و بچه‌ها بود، گفت: زبان کودک زبان اسباب‌بازی است. اگر بتوانیم به زبان بچه‌ها مفاهیم دینی را به واسطه‌ی اسباب‌بازی انتقال دهیم اقدام موثری صورت می‌گیرد.

او برای علاقه‌مندان به کار کردن در این حوزه چند نکته را عنوان کرد و توضیح داد: دوستان علاقه‌مند در حوزه‌ی دین و آموزه‌های دینی در رابطه با بحث‌های محتوایی و پژوهشی می‌توانند به مرکز تخصصی ستاد اقامه‌ی نماز در قم مراجعه کنند تا همکاران در فضای محتوایی و پژوهش دینی به ویژه نماز و اقامه‌ی نماز به تولید اسباب‌بازی نمازی کمک کنند.

عبدی ادامه داد: همچنین در طول سال اگر ایده‌ای قابل طرح ارایه شود در اجلاس سراسری ستاد اقامه‌ی نماز در کل کشور مطرح می‌شود و حمایت مالی در حد توان از آن ایده صورت می‌گیرد.

او افزود: ستاد اقامه‌ نمار در سراسر کشور دفتر دارد. بنابراین اگر ایده‌ای مطرح شود و بتوانیم آن‌را به مرحله تولید برسانیم زمینه‌ی نشر و انتشار در سراسر کشور از سوی ستاد اقامه‌ نماز مهیا است.

سوغاتی‌های زائران برای کودکان و نوجوانان

فاطمه عامل‌نیک به نمایندگی از مدیر انتشارات به‌نشر آستان قدس رضوی در این نشست حضور داشت و چند نکته درباره‌ی سوغات زائر مطرح کرد. او با تاکید بر بازار مشهد و بار زیاد گردش مالی در این بازار به دلیل وجود زائر و خرید سوغاتی گفت: متاسفانه در این بازار بیشتر محصولات چینی دیده می‌شود. برای همین آستان قدس رضوی چند ماهی است که به‌طور ویژه وارد این حوزه شده است تا از تولیدکنندگان حمایت کند.

به گفته‌ی او تحقیقات انجام شده در حوزه‌ی آرایه‌های محیطی، وسایل عبادی، لوازم کاربردی منازل، نوشت‌افزار، سرگرمی‌های خلاق، اسباب‌بازی فکری و کمک آموزشی، کتاب و محتوای دیجیتال و پوشاک صورت گرفته و مشخص شده است بیشترین سوغات خریداری شده برای کودکان و نوجوانان صورت می‌گیرد.

عامل‌نیک افزود: از همین روی در نظر گرفته شد جشنواره‌ی ملی بشری برای حمایت از ایده‌پردازان و تولیدکنندگان این حوزه فراهم شود.

او در پایان از علاقه‌مندان در صنعت اسباب‌بازی دعوت کرد تا نهم شهریور محصولات خود را برای شرکت در جشنواره به دبیرخانه‌ این جشنواره ارسال کنند. البته این آثار باید متناسب با سیره‌ اهل بیت و قرآن و هویت بصری ایرانی اسلامی باشند که جزو ویژگی‌های جشنواره است.

حمید رحمانی، مشاور جایزه‌ کالای فرهنگی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی آخرین سخنران این بخش بود. او در آغاز با اشاره بر این‌که از سال ۱۳۹۴ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بحث ترویج کالاهای فرهنگی در کشور سپرده شد، گفت: بدون شناخت تولیدکنندگان این حوزه این بحث موثر نبود برای همین ابتدا به تولیدات ایرانی با رویکرد ایرانی و اسلامی در سه حوزه‌ی اسباب‌بازی، نوشت‌افزار و کتاب-بازی پرداختیم.

او تاکید کرد: تلاش کردیم این جایزه نگاه صرف جشنواره‌ای نداشته باشد و موضوع‌های دیگری را هم اضافه کردیم.

رحمانی با تاکید بر این‌که حمایت وزارت ارشاد فقط مادی نیست توضیح داد: حمایت‌های معنوی در برندسازی موثر است. تلاش کردیم همکاری قسمت‌های مختلف را برای جایزه‌ی کالای فرهنگی جلب کنیم. از همین روی معاونت فن‌آوری، انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار، ناشران کودک، موسسه ملی استاندارد و... از جمله نهادهایی بودند که به این مسیر ملحق شدند و حمایت کردند.

او در پایان تاکید کرد: جشنواره‌ کالای فرهنگی وزارت ارشاد به سه موضوع می‌پردازد اما اسباب‌بازی اصلی‌ترین موضوع است. برای این‌که فقط جنبه‌ جشنواره‌ای نداشته باشد و هیات داورانی باشند تا کارها را ببیند و بررسی کنند بخش پژوهشی را هم به جشنواره اضافه کردیم. امسال هم این جشنواره برگزار می‌شود اما در دومین دوره‌ی جشنواره وزیر ارشاد قول داد دبیرخانه‌ی دائمی برای جشنواره ایجاد شود تا با بودجه‌ ثابت بهتر به مطالعه و شناسایی آثار شایسته ادامه دهد.

بخش دوم این نشست به صحبت‌های طراحان و ایده‌پردازان اسباب‌بازی اختصاص داشت تا با ارایه‌ ایده‌های خود که در دوره‌های قبلی جشنواره‌ اسباب‌بازی موفق به کسب مقام شده‌ بودند بتوانند نظر تولیدکنندگان یا حامیان مالی را برای حمایت و رسیدن ایده به تولید انبوه جلب کنند.

در این بخش به ترتیب ندا صحت (سایه‌های گمشده)، سیامک محی‌الدین (تبدیل شونده‌ی چوبی)، ناصر عبدلی (تیمه توپ)، علیرضا صابری (فوتبال دستی/ رانا)، حسن صحت (دوز رنگ)، فرزانه قاسمی و یاسمن علی‌شاهی (اسب و خانه‌ی ایرانی)، فاطمه کیانی (پرتاگو)، هانی جیواد (رنگارنگ/ حرکت و هوش)، علی سروش (مکاترون) و رویا منوچهری (پویا و پونه) درباره‌ ایده‌های خود صحبت و آن‌ را معرفی کردند.

نشست‌های تخصصی سومین جشنواره‌ ملی اسباب‌بازی از ۲۴ تا ۲۸ مرداد در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.