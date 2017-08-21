استفاده از روش کنترل بیولوژیک در ۱۷۵۰ هکتار از اراضی البرز

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امیدبخش صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون در هزار و۷۵۰ هکتار از اراضی کشت گوجه‌فرنگی و باغات سیب البرز به‌جای سم‌پاشی با آفت‌کش‌های شیمیایی از روش کنترل بیولوژیک استفاده‌شده است، گفت: در استان البرز ۹۰۰ میلیون ریال اعتبار از منابع ملی به اجرای طرح کنترل بیولوژیک اختصاص داده‌شده است.

امیدبخش در بخش دیگری با اشاره به رهاسازی دو نوع زنبور مفید و عامل کنترل کرم میوه سیب و شب‌پره در یک هزار و ۷۵۰ هکتار از اراضی استان، گفت: با آغاز شهریورماه برای کنترل کرم قوزه برنامه‌های ارائه و اجرا می‌شود.

وی با اشاره به کِشت پنبه در ۱۵۰ هکتار از اراضی شهرستان اشتهارد، گفت: در حال حاضر پنبه فقط در اراضی شهرستان اشتهارد کِشت می‌شود که برای مبارزه با آفت آن از روش کنترل بیولوژیک استفاده می‌شود.

امیدبخش با اشاره به فعالیت دو مرکز تولید حشرات مفید در استان، گفت: با تولید انبوه حشرات مفیدِ کنترل‌کننده در استان و رهاسازی آن‌ها در اراضی برای مقابله با آفات درختان سیب و میوه گوجه‌فرنگی شاهد کاهش جمعیت آفات هستیم.

به گفته وی از مزایای این‌گونه اقدامات می‌توان به کاهش مصرف سموم شیمیایی، تولید محصول سالم و سلامت مصرف‌کنندگان، حفظ محیط‌زیست و کمک به اشتغال فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی اشاره کرد.