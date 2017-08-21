نوگرایی تقدیر هنرمندان است/ هنرمند باید بازآفرین زمان خود باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شکاسری شاعر و منتقد ادبی با حضور در برنامه تلویزیونی شابک درباره حساسیت های نقد ادبی گفت: نقد در مقایسه با سرودن شعر کار سخت تری است و پیشینه علمی بیشتری نیاز دارد و مهمتر اینکه با یک جامعه ادبی مرتبط است و مسئولیت انسانی و اخلاقی مهمتری محسوب می شود.

وی افزود: در حدود ۱۸ سال است که جلسات نقد و بررسی شعر را اداره می کنم. درست است که بخشی از شعر جوشش است اما بی تردید بخش دیگر شعر کوشش شاعران است. شاعران جوان ما بخش جوششی شعر را مانند یک استعداد خدادادی دارند اما بخش کوششی آن نیاز به مطالعه و تمرین و بحث دارد که در کارگاه های نقد شعر بخشی از این موارد انجام می شود.

این شاعر با تایید بر اهمیت نوگرایی در شعر گفت: شعر بدون نوگرایی، بداعت و در نظر گرفتن شرایط زمان شعر نیست و تقلید متن های پیشینیان است. ضمن احترام به سنت ادبی و هنری در واقع هنرمند باید بازآفرین زمان خود باشد و به زبان زمان خود صحبت کند. نوگرایی چیزی نیست که بشود انتخاب کرد و تقدیر هنرمند روز به روز نو شدن است.

وی در ادامه گفت: ما در روزگار پرتلاطمی زندگی می کنیم که هر روز چنان اتفاقات عظیم و تکان دهنده ای می افتد که نوع نگاه ما را عوض می کند و چگونه می توان در یک اتاق دربسته پشت یک میز نشست و ادعا کرد که شعر نو می نویسم. بی تردید حتی اگر دغدغه ما تنها زبان و فرم باشد، اگر از زمانه خود بی خبر باشیم اثر ما اثری ابتر و بی اثر خواهد بود.

شکارسری در پایان این برنامه گفت: من تلاش می کنم در کنار شعر و نقد ادبی حتما مطالعاتی در زمینه فلسفه، علوم اجتماعی و رمان و داستان داشته باشم چراکه فرم نوشتن ما نوسراها با نثر است و باید داستان و رمان و روزنامه بخوانیم و حتی از فضای مجازی هم بی خبر نمانیم.

معرفی و متن خوانی کتاب «کتاب زندیق» به قلم مصطفی جمشیدی از دیگر بخش های برنامه شابک بود.