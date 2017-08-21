استقرار صالحی در دفتر وزیر ارشاد/ تغییرات مطرح شده گمانه زنی است

مهرداد آگاهی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره به خبرنگار مهر گفت: آقای سیدعباس صالحی، وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز با حضور در طبقه چهارم وزارت ارشاد، در دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر شد و رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: تغییر و تحول در سطح عالیه وزارت ارشاد به صورت غیررسمی انجام شده و آقای صالحی امیری دفتر وزارتی را تحویل آقای صالحی داده است اما به زودی و تا چند روز آینده و با برگزاری مراسم تودیع و معارفه وزرای قدیم و جدید ارشاد که با حضور معاون اول رئیس جمهور در این وزارتخانه برگزار خواهد شد، این تغییر شکل رسمی به خود خواهد گرفت.

آگاهی همچنین با اشاره به دیدار پایانی صالحی امیری با همکارانش در این وزارتخانه که روز گذشته انجام شد، گفت: این جلسه، یک گفتگوی صمیمانه و در قالب یک ضیافت ناهار بین وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران این وزارتخانه بود که در آن، آقای صالحی امیری به بیان نکاتی درباره فعالیت چندماهه خود در این مسئولیت پرداخت.

به گفته رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدرضا صالحی امیری هم اکنون در ساختمان وزارت ارشاد در حال خداحافظی با همکارانش در بخش‌های مختلف این وزارتخانه است و امروز ساختمان بهارستان را ترک خواهد کرد.

وی در مورد گمانه‌زنی‌هایی که پیرامون معاونین احتمالی وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت می‌گیرد، ضمن طبیعی دانستن این گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، همگی آنها را شایعات خواند و گفت: تاکنون آقای صالحی، تنها در معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد که خودش مسئولیت آن را بر عهده داشت، تغییر ایجاد کرده و آقای سُلگی را که از همکاران سابق خودشان در این حوزه بود، به عنوان سرپرست این معاونت تعیین کرده است.

آگاهی ادامه داد: اما در مورد دیگر معاونت‌ها و ادارات کل و نیز سازمان‌های تابعه وزارت ارشاد، تاکنون تغییری صورت نگرفته و اگرچه ما گمانه‌زنی‌ها را طبیعی می‌دانیم، اما شایعه‌سازی را امری مذموم می‌دانیم؛ به هر حال وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی ۴ سال در این وزارتخانه حضور داشته و خودش هر هفته با وزیر وقت، چه آقای جنتی و چه آقای صالحی امیری، جلسات متعددی داشته، در جلسات شورای معاونین شرکت می‌کرده و با سایر معاونین وزارت ارشاد، کاملاً آشناست و در جریان ریزِ امور وزارتخانه است.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد یادآور شد: اگرچه بنده اطلاعی از برنامه ایشان در این مورد ندارم، اما فکر می‌کنم که در مورد تغییرات در سطوح معاونین یا مدیران کل وزارت ارشاد، باید چندهفته‌ای صبر کرد؛ چون وزیر جدید ارشاد یقیناً در این خصوص مطالعات جدی‌تری صورت خواهد داد و در صورتی که تشخیص او، ایجاد تغییر یا تغییراتی باشد، این امر به طور طبیعی انجام خواهد شد.