دولت دوازدهم به دنبال تحقق مطالبات رهبری و مردم باشد

آیت الله عباس کعبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگو با مهر، با اشاره به تشکیل کابینه دوازدهم پس از رای اعتماد به ۱۶ وزیر پیشنهادی دولت گفت: امروز که پس از برگزاری باشکوه انتخابات ریاست جمهور و برگزاری مراسم باشکوه تنفیذ و تحلیف، دولت دوازدهم تشکیل شده است باید بیش از هرچیز تمرکز بر مطالبات رهبری در مراسم تنفیذ، مطالبات نمایندگان مجلس در تحلیف و مطالبات مردم که در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد از سوی دولتمردان صورت گیرد.

وی با بیان اینکه مطالبات مردم، رهبری و مجلس روشن است افزود: اقتصاد مقاومتی، تمرکز بر تولید، اشتغال، شفافیت در دفاع از مبانی و ارزشهای اسلامی، شفافیت در مقابله با استکبار جهانی، استفاده از نیروهای کارآمد، توانمند، متخصص و مسئول خواسته مردم و رهبری و قوای مقننه و قضائیه است.

آیت الله کعبی ادامه داد: دولت باید به دور از حاشیه سازی از به کار گیری عوامل فتنه وفتنه گران در بدنه مدیریتی کشور خودداری کند چرا که فتنه گران در میدان ضد انقلاب، ضد ملت و ضد امنیت ملی کار می کنند اینها به دنبال دوقطبی سازی کشور و لطمه زدن به وحدت عمومی هستند.

این مدرس حوزه گفت: دولت دوزادهم باید مشکل رکود را در کشور حل کرده و در بازار کسب و کار ایجاد رونق کند تا سطح اعتماد مردم به نظام ارتقاع پیدا کند.

وی با اشاره به احکام جدید اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: باید اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در چارچوب وظایف تعیین شده و مطالبات مطرح شده از سوی رهبری گام برداشته تا در مسیر انسجام ملی حرکت کنند.

آیت الله کعبی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی نیز باید نظارت خود را بر دولت قوت بخشیده و قوه قضائیه نیز در حمایت از اقتصاد مقاومتی، مبارزه با فساد، ایجاد امنیت سرمایه گذاری و نیز کارایی بیشتر دستگاه های نظارت قضایی تلاش کند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عنوان کرد: امروز بیش از هر روز دیگری کشور نیازمند همبستگی و عزم ملی برای تحقق رهنمودهای رهبری و برون رفت از مشکلات اقتصادی از جمله رکود است تا در کشور رونق اقتصادی ایجاد شده و مشکل اشتغال برطرف شود.