https://mehrnews.com/x3cWRx ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۴۰ کد مطلب 6933721 استانها گلستان استانها گلستان ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۴۰ تجمع شبانه مردم گالیکش در حمایت از همبستگی ملی گالیکش- مردم گالیکش با حضور در تجمعی شبانه، بر همدلی، وحدت و ایستادگی در برابر توطئههای دشمنان تأکید کردند. دریافت 224 MB کد مطلب 6933721 کپی شد مطالب مرتبط ۱۸۴ شب حماسه، عهد مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه ناگسستنی است تجمع مردم چرام در صد و هشتاد و چهارمین شب پایداری و مقاومت تداوم ایستادگی و مقاومت کردستانیها در میدان آزادی تجمع مردم یاسوج در صد و هشتاد و سومین شب اقتدار یکصد و هشتاد و چهارمین شب تجمعات مردم کرج طنین فریاد «حیدر حیدر» در تجمع شبانه مردم ولایی سلماس اجتماع پرشور شبانه مردم ارومیه در حمایت از نیروهای مسلح تبریزیها برای ۱۸۴ شب متوالی پای عهد خود با رهبری ایستادند اجتماع شبانه مردم انقلابی آبدان ۲ زوج جوان آستانهای در هفته وحدت راهی خانه بخت شدند برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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