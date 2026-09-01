  1. استانها
  2. گلستان
۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۴۰

تجمع شبانه مردم گالیکش در حمایت از همبستگی ملی

تجمع شبانه مردم گالیکش در حمایت از همبستگی ملی

گالیکش- مردم گالیکش با حضور در تجمعی شبانه، بر همدلی، وحدت و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کردند.

دریافت 224 MB
کد مطلب 6933721

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها