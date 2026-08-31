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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۰۳

جشنواره توانمندی‌های اقوام و عشایر سیستان و بلوچستان برگزار شد

جشنواره توانمندی‌های اقوام و عشایر سیستان و بلوچستان برگزار شد

زاهدان - جشنواره توانمندی‌های اقوام و عشایر استان سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار شد.

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کد مطلب 6933701

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