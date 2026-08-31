https://mehrnews.com/x3cWR7 ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۰۳ کد مطلب 6933701 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۰۳ جشنواره توانمندیهای اقوام و عشایر سیستان و بلوچستان برگزار شد زاهدان - جشنواره توانمندیهای اقوام و عشایر استان سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار شد. دریافت 43 MB کد مطلب 6933701 کپی شد مطالب مرتبط رفع تنش آبی ۸۰۰۰ نفر در جنوب شرق سیستان و بلوچستان رکورد تاریخی مدرسهسازی در سیستان و بلوچستان طوفان شدید با سرعت ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید جابهجایی بیش از یک میلیون مسافر در سیستان و بلوچستان بانوان هوشمند و فرهیخته در مقابله با جنگ شناختی نقش اساسی دارند کشفیات محموله نیم تنی شیشه و حشیش در چابهار هشدار سطح زرد هواشناسی؛ تداوم بادهای ۱۲۰ روزه در سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ جهاد آبرسانی در سیستان و بلوچستان بلوچستان؛ روایت اقلیم و فرهنگ در طعم غذاهای بومی اقدام ارزشمند خیرین زاهدانی برای آزادی ۲۲ زندانی جرائم غیر عمد فصل هامین در بلوچستان؛ روایت همدلی مردمان بلوچ برچسبها عشایر سیستان و بلوچستان زاهدان
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