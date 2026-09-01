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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۳۰

۱۸۴ شب گذشت؛ وحدت و انسجام رمز تداوم حماسه خیابان در یزد

۱۸۴ شب گذشت؛ وحدت و انسجام رمز تداوم حماسه خیابان در یزد

یزد - وحدت، انسجام و شور و همدلی مردم در اطاعت محض از فرمان ولی فقیه، حماسه خیابان را همچنان پابرجا نگه داشته است.

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کد مطلب 6933720

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    نظرات

    • آفرین IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      0 0
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      احسنت به یزدی ها
    • نازنین IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      0 0
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      ماشاءالله مرگ بر آمریکا
    • ریحانه IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      0 0
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      مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل
    • پریسا IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      0 0
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      ماشاءالله 👌🏻✌🏻

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