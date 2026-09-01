https://mehrnews.com/x3cWRw ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۳۰ کد مطلب 6933720 استانها یزد استانها یزد ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۳۰ ۱۸۴ شب گذشت؛ وحدت و انسجام رمز تداوم حماسه خیابان در یزد یزد - وحدت، انسجام و شور و همدلی مردم در اطاعت محض از فرمان ولی فقیه، حماسه خیابان را همچنان پابرجا نگه داشته است. دریافت 11 MB کد مطلب 6933720 کپی شد مطالب مرتبط خیابانها و میادین یزد زنده به حضور مردم متحد تجمع شبانه مردم کلاله با تأکید بر وحدت و همدلی صالحی: یادمان وحشی بافقی، گامی برای شکوفایی معادن انسانی است مردم روایت ماندگار؛ ۱۸۷ شب حماسه میدان در استان یزد ۱۷۷ شب حماسه حضور در یزد؛ قلبها همچنان در سینه خیابان میتپد برچسبها یزد حماسه حضور اجتماع مردمی
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