https://mehrnews.com/x3cWR9 ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۰۴ کد مطلب 6933703 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۰۴ تجمع مردم زاهدان به شب ۱۸۴ رسید زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و هشتاد و چهارمین شب از شهادت رهبر شهید، همچنان سنگر خیابان را حفظ کردهاند. دریافت 29 MB کد مطلب 6933703 کپی شد مطالب مرتبط طوفان شدید با سرعت ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید اینفوگرافیک؛ جهاد آبرسانی در سیستان و بلوچستان بانوان هوشمند و فرهیخته در مقابله با جنگ شناختی نقش اساسی دارند تجمع شبانه مردم کلاله با تأکید بر وحدت و همدلی برچسبها زاهدان تجمع مردمی رهبر شهید
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