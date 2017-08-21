توصیه های «واعظی» به «جهرمی»/فناوری اطلاعات را در شان مردم بسازید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، صبح امروز دوشنبه با حضور دکتر محمود واعظی، محمد جواد آذری جهرمی نخستین روز کاری خود را با عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز کرد.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری با آرزوی توفیق برای آذری جهرمی گفت: سعی کنید حوزه ICT بسازید که در شان مردم و نظام باشد و توقعاتی که مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری برای توسعه دارند را محقق کنید و فضای مجازی را بهبود بخشید تا یک فضای مجازی سالم داشته باشیم.

وی افزود: با توانایی موجود در داخل وزارت ارتباطات و دانشگاه های کشور و همچنین اعتمادی که بخش خصوصی به دولت کرده است ان شاءلله آنچه که با هم شروع کرده ایم را تا پایان کار دولت دوازدهم به نتیجه برسانید و دعا می کنم که موفق باشید.

واعظی با بیان اینکه همدلی و وحدت رمز موفقیت است، تصریح کرد: مجموعه باید احساس کند که نظرش در تصمیم گیری ها لحاظ می شود و مورد توجه قرار می گیرد تا کار و مسئولیت را از خود بداند و دل ها به یکدیگر نزدیک شود.

در این ۴ سال کار یاد گرفتیم

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با اشاره به تلاش و کارتیمی که در دوران دکتر واعظی در وزارت ارتباطات وجود داشت، گفت : افتخار بنده این است که چهار سالی که در خدمت شما بودم کار یاد گرفتیم و موارد لازم در مدیریت و پیشبرد اهداف را آموختم و قطعا برای تحقق اهداف دولت دوازدهم از همه ظرفیت های مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استفاده می شود.

وی تصریح کرد : رویه ما همان رویه قبل خواهد بود و مسیری را می پیماییم که مردم بر اساس آن به دکتر روحانی رای دادند و با حفظ همان خط و مشی حرکت می کنیم و حضور حضرتعالی در جایگاه جدید به عنوان نزدیک ترین فرد به آقای دکتر روحانی را غنیمت می شماریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر بخش فناوری اطلاعات اظهار کرد: از مجموع حوزه ICT بحث فناوری اطلاعات را باید به صورت ویژه پیش ببریم و صحبت دیروز من در هیات دولت هم بر همین اساس بود تا بتوانیم مشکلات باقیمانده را برطرف کنیم و توسعه این بخش را با سرعت ادامه دهیم.