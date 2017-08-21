سفر مدیران حوزه هنری و فرماندهان دفاع مقدس به سواحل مکران

به گزارش خبرگزاری مهر، سفر هیاتی از مدیران سازمان سینمایی حوزه هنری به سواحل مکران، در راستای پیگیری مفاد تفاهمنامه فی‌مابین سازمان سینمایی حوزه هنری و نیروی دریایی صورت گرفته و در این سفر ۲۵ تن از مدیران و کارشناسان حوزه هنری و معاونت فاوا به منظور ظرفیت شناسی و آشنایی ملموس‌تر با فضای منطقه و شرایط ساحلی خلیج فارس و جغرافیای ممتاز سواحل مکران به این منطقه اعزام شدند.

محمد حمزه زاده رییس سازمان سینمایی حوزه هنری، عبدالحمید قره داغی مدیر مرکز انتشارات سوره مهر، هادی مولوی دوست مدیرکل روابط عمومی حوزه، سیدصادق رضایی مدیر حوزه هنری کودک و نوجوان، علی کاشفی پور مدیر مرکز حوزه هنری دیجیتال، احسان کاوه مدیر مرکز تلویزیون و انیمیشن سوره، سیدمحمد حسینی مدیر مرکز تولید متن، محسن یزدی مدیر مرکز مستند سوره، یزدان عشیری مدیر روابط عمومی و امور محافل سازمان سینمایی حوزه هنری، محمدرضا رضاپور مدیر انتشارات و سردبیر نقد سینما، احسان کریم خانی مشاور فن آوری های نوین سازمان، جعفر حسنی مدیر امور استان های سازمان سینمایی و ... از جمله مدیران اعزامی حوزه هنری بودند.

چهره‌هایی چون ناخدا یکم هوشنگ صمدی فرمانده گردان تکاوران دریایی دوران دفاع مقدس و از پیشگامان نیروی دریایی و دفاع مقدس، امیر دریادار دوم علی اکبر اخگر از دانشمندان و پیشکسوتان نیروی دریایی، امین بهرامی نماینده معاونت فاوا، بهزاد تشکر مدیر حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نیروی دریایی، مهندس شهرام رشدی مدیر نرم افزار معاونت فاوا و محمدناصر مرادی از کارشناسان دایره عقیدتی نیروی دریایی این هیات را همراهی می کردند.

قرار است حوزه هنری و نیروی دریایی جمهوری اسلامی در راستای معرفی و تبیین جایگاه و اهمیت دریا و ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی، توریستی و بین المللی آن دست به تولید مشترک محصولات فرهنگی و سینمایی بزنند.