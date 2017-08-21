کرسی ترویجی«گرایش اجتماعی در تفسیر قرآن بر اساس مبانی اهل بیت(ع)»

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره با همکاری معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و خانه ملی گفتگوی آزاد دبیرخانه کرسیهای نظریهپردازی، کرسی ترویجی «گرایش اجتماعی در تفسیر قرآن بر اساس مبانی اهل بیت علیهم السلام» برگزار می شود.
در این نشست که با ارائه فرج الله میر عرب همراه است، حجت الاسلام سعید بهمنی و حجت الاسلام محمد اسعدی بهعنوان ناقد و سیدعلی سادات فخر بهعنوان دبیر علمی جلسه حضور دارند.
علاقهمندان برای شرکت رایگان در این نشست علمی میتوانند روز چهارشنبه اول شهریورماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۱ به نشانی قم، ابتدای خیابان معلم، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، تالار شیخ طبرسی مراجعه نمایند.
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