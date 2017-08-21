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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۰۰

دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره برگزار می کند؛

کرسی ترویجی«گرایش اجتماعی در تفسیر قرآن بر اساس مبانی اهل بیت(ع)»

کرسی ترویجی«گرایش اجتماعی در تفسیر قرآن بر اساس مبانی اهل بیت(ع)»

کرسی ترویجی «گرایش اجتماعی در تفسیر قرآن بر اساس مبانی اهل بیت علیهم السلام» در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره با همکاری معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و خانه ملی گفتگوی آزاد دبیرخانه کرسی‌های نظریه‌پردازی، کرسی ترویجی «گرایش اجتماعی در تفسیر قرآن بر اساس مبانی اهل بیت علیهم السلام» برگزار می شود.

در این نشست که با ارائه فرج الله میر عرب همراه است، حجت الاسلام سعید بهمنی و حجت الاسلام محمد اسعدی به‌عنوان ناقد و سیدعلی سادات فخر به‌عنوان دبیر علمی جلسه حضور دارند.

علاقه‌مندان برای شرکت رایگان در این نشست علمی می‌توانند روز چهارشنبه اول شهریورماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۱ به نشانی قم، ابتدای خیابان معلم، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، تالار شیخ طبرسی مراجعه نمایند.

کد مطلب 4065496
سارا فرجی

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