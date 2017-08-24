آغاز دوره جدید وزارت ارشاد /آغاز به کار نمایشگاه کتاب پکن

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: هفته ای که گذشت به دلیل برگزاری جلسه بررسی صلاحیت و دادن رای اعتماد به وزیر فرهنگ و ارشاد، هفته ای مهم بود. ضمن این که وزیر انتخاب شده، معاون فرهنگی خود را نیز منصوب کرد.

آغاز به کار نمایشگاه پکن و حضور ایران به عنوان مهمان ویژه این نمایشگاه نیز از جمله خبرهای مهم این هفته است.

این گزارش ۱۵ خبر دارد. در ادامه اخبار حوزه کتاب و نشر در این هفته را مرور می کنیم.

کسب رای اعتماد از طرف صالحی به عنوان وزیر ارشاد

سید عباس صالحی که در دولت پیشین، به عنوان معاون فرهنگی وزیر ارشاد فعالیت می کرد، روز شنبه ۲۸ مرداد با حضور در مجلس شورای اسلامی و جلسه بررسی صلاحیتش برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از سخنرانی نمایندگان موافق و مخالف، به ارائه سخنرانی خود پرداخت و پس از برگزاری مراسم رای گیری، به عنوان وزیر ارشاد دولت دوازدهم معرفی شد.

از جمله صحبت های مهم صالحی در سخنرانی اش، این بود که دوره مدیریت پشت درهای بسته تمام شده است.

انتصاب سلگی به عنوان معاون فرهنگی وزیر ارشاد

پس از آوردن رای اعتماد توسط صالحی، وی محمد سلگی را به عنوان معاون فرهنگی وزارت ارشاد منصوب کرد. طبق خبری که روز یکشنبه منتشر شد، پس از برگزاری جلسه رای اعتماد، نشستی در در موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی برگزار شد و مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد به عنوان سرپرست معاونت امور فرهنگی این وزارتخانه تعیین شد.

حکمی که صالحی برای سلگی نوشت، روز دوشنبه منتشر شد.

تشریح برنامه های ایران به عنوان میهمان ویژه نمایشگاه پکن

نشست خبری با موضوع حضور ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب پکن ۲۰۱۷ صبح شنبه ۲۸ مرداد با حضور امیرمسعود شهرام نیا مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی و مدیر غرفه ایران در نمایشگاه کتاب پکن و همچنین محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در محل این موسسه در تهران برگزار شد.

آغاز به کار نمایشگاه کتاب پکن

مراسم افتتاح بیست و چهارمین دوره نمایشگاه کتاب پکن عصر روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد با حضور ابوذر ابراهیمی ترکمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حجت الاسلام احمدی نماینده ولی فقیه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، امیرمسعود شهرام نیا مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، خاجی سفیر ایران در چین، معاون وزیر ارتباطات چین و معاون نخست وزیر چین در محل کنگره خلق چین برگزار شد.

این نمایشگاه دیروز چهارشنبه اول شهریور به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

خرید ۹۰۰ میلیونی ارشاد از ناشران

طبق خبری که یکشنبه این هفته منتشر شد، در جلسه ۵۷۸ هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خرید ۲۶۴ عنوان کتاب در ۴۲ هزار و ۷۰۰ نسخه به مبلغ کل ۹ میلیارد و ۴ میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال برای خرید مورد تصویب قرار گرفت.

اعلام برنامه کتابخانه ملی برای حضور در نشست ایفلا

غلامرضا امیرخانی معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی به نمایندگی از ایران در نشست روسای کتابخانه‌های ملی (CNDL) شرکت کرد. در این نشست روسای کتابخانه‌های ملی ۴۶ کشور به همراه ۳۲ نفر از سایر مقامات کشورها شرکت داشتند. امیرخانی در این نشست، به تشریح برنامه های ایران در هشتاد و سومین نشست بین المللی ایفلا پرداخت.

انتشار فراخوان دومین دوره‌ جایزه‌ ابوالحسن نجفی

یکشنبه این هفته، فراخوان دومین دوره جایزه زنده یاد ابوالحسن نجفی توسط مرکز فرهنگی شهر کتاب منتشر شد.

مرکز فرهنگی شهر کتاب این جایزه را برای پاسداشت یاد نجفی در عرصه‌ ترجمه و تشویق مترجمان در اعتلای زبان فارسی، برگزار می کند. دومین دوره این جایزه بهمن ماه سال جاری برگزار شده و در آن از بهترین ترجمه‌ رمان و مجموعه داستان کوتاهی که در سال ۱۳۹۵ منتشر شده، تقدیر می شود.

خرید آثار و دست‌نوشته‌های محمود شهابی توسط کتابخانه ملی

کلیه دست‌نوشته‌ها و آثار زنده‌یاد محمود شهابی خراسانی از سوی اداره کل کتاب‌های نادر و نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خریداری شد.

بین این نوشته‌ها برخی آثار منتشرنشده شهابی نیز به چشم می‌خورد که از میان آنها می‌توان به فرهنگ اصطلاحات حقوقی اشاره کرد. همچنین دست نوشته‌های منطقی وی همچون خرد سنج و دانش‌سرا نیز در اختیار کتابخانه ملی قرار گرفت.

احیای جایزه کتاب سال شعر جوان

خانه شعر جوان پس از برگزاری پنج دوره از جایزه کتاب سال شعر جوان موسوم به جایزه قیصر امین‌پور و توقف اهدای این جایزه، در سال جاری این جایزه را با تغییراتی دوباره برگزار و برگزیدگان را معرفی می‌کند.

در فراخوان این دوره از این جایزه عنوان شده است که دفتر شعر جوان با انگیزه شناسایی و معرفی استعدادهای جوان عرصه شعر به جامعه ادبی کشور و و تقدیر و حمایت از آنان و با هدف اعتلای شعر امروز، اولین دوره از سری جدید جایزه کتاب سال شعر جوان را برگزار می‌کند. این جایزه در سال جاری از میان مجموعه اشعار منتشر شده در سال ۱۳۹۵ انتخاب خواهند شد.

انتخاب داوران شعر جشنواره کتاب برتر

داوران شعر نهمین دوره جشنواره کتاب برتر که از سوی انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان برگزار می شود، انتخاب و معرفی شدند. به این ترتیب، شکوه قاسم‌نیا، مصطفی رحماندوست و اسدالله شعبانی به عنوان داوران این جایزه معرفی شدند.

تمدید شرکت در مسابقات آثار چاپی جشنواره صنعت چاپ

محمد حسن فکری دبیر برگزاری هفدهمین جشنواره صنعت چاپ با اعلام خبر تمدید مهلت ارسال آثار به این جشنواره گفت: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا روز چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه به دبیرخانه ارسال کنند.

پیشتازی تهرانی ها در طرح تابستانه کتاب

با سپری شدن دو هفته از اجرای طرح «تابستانه کتاب» در سراسر کشور، تهرانی‌ها با خرید بیش از ۱۴۰ هزار نسخه کتاب رکورددار تعداد خرید کتاب در این طرح شدند.

تاکنون در این طرح استان تهران با ۱۲۶ کتابفروشی و فروش ۱۴۰ هزار و ۹۴۲ نسخه کتاب توانست رتبه اول پرفروش‌ترین استان‌ها بر اساس تعداد کتاب را به خود اختصاص دهد. همچنین، استان خراسان رضوی با ۷۶ کتابفروشی خود و فروش ۲۹ هزار و ۲۴۲ نسخه کتاب در جایگاه دوم این فهرست قرار دارد و استان اصفهان هم با مشارکت ۹۱ کتابفروشی و فروش بیش از ۲۴ هزار و ۴۲۷ کتاب، رتبه سوم طرح تابستانه کتاب به لحاظ تعداد خرید کتاب را از آن خود کرده است.

انتخاب برندگان جوایز کتاب سال کودک استرالیا

شورای کتاب کودک استرالیا برندگان جوایز کتاب سال کودک و نوجوان این کشور را معرفی کرد. به این ترتیب، کلر زورن که سال ۲۰۱۵ موفق به دریافت جایزه ادبی نخست وزیر استرالیا شده بود، امسال بار دیگر با کتاب «یک نفر باید عمیق فکر کند» برنده این جایزه شد.

«صحره‌نوردی» نوشته تریس بلا درباره سفری پیاده از میان کوه‌ها نیز جایزه کتاب سال کودکان را دریافت کرد. کتاب «بروید خانه، حیوانات شیطان!» نوشته جوآنا بل به تصویرگری دیون بیسلی نیز به عنوان کتاب سال برای کودکان کم سن‌تر شناخته شد.«حیوانات شگفت‌انگیز پارک ملی استرالیا» نوشته جینا ام نیوتا نیز به عنوان بهترین کتاب در زمینه اطلاع‌رسانی انتخاب شد.

جایزه کتاب تصویری سال هم به «رفتن به خانه زیر باران» نوشته باب گراهام رسید که نامزد جایزه هانس کریستین آندرسن ۲۰۱۲ بود. ماکسین بنبا-کلارک که نامزد جایزه استلا بود نیز در همکاری با تصویرگر کتاب کودک ون ای-راد برای کتاب «وصله پینه دوچرخه» در بخش کتاب تصویری به عنوان برنده انتخاب شد.

محبوبیت نویسنده اوتیسمی در ژاپن

نائوکی هیگاشیدا با نوشتن کتابی درباره بیماری اوتیسم و زندگی کردن به عنوان یک بیمار اوتیستی به یکی از مشهورترین نویسندگان ژاپن بدل شد. به این ترتیب، این نویسنده جوان پرخواننده‌ترین نویسنده ژاپنی پس از هاروکی موراکامی است.