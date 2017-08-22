به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رحمتی پس از شکست دو بر صفر شامگاه سه شنبه استقلال برابر پدیده به خبرنگاران گفت: از همه هواداران استقلال که امروز به ورزشگاه آمده بودند عذرخواهی می کنم. همه دیدند که ما خوب بازی کردیم و موقعیت های زیادی هم داشتیم اما به گل نرسیدیم.

وی ادامه داد: باید در فرصت تعطیلات لیگ بگردیم و ایرادهای تیم را پیدا کنیم. ما موقعیت های زیادی داشتیم اما نتوانستیم به گل برسیم. در مقابل تیم حریف دو موقعیت گل داشت که به دو گل هم رسید.

رحمتی در واکنش به این پرسش که آیا منصوریان با بازیکنان خداحافظی کرده است گفت: من نمی توانم به شایعاتی که خبرنگاران مطرح می کنند پاسخ دهم.

وی در مورد اینکه چه کسی باید پاسخ ناراحتی هواداران را بدهد گفت: من از هواداران استقلال عذرخواهی می کنم. من مخلص همه هواداران هم هستیم. هر چه می خواهند به عنوان کاپیتان تیم به من بگویند.