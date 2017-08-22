به گزارش خبرنگار مهر، سید علی نزاری عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خرمشهر در سالن شهید دورقی فرمانداری خرمشهر اظهار کرد: سال گذشته شهرستان خرمشهر به عنوان شهرستان نمونه در اجرای برنامه های ستاد غدیر شناخته شد که امسال نیز ۲۲ برنامه به این مناسبت پیش بینی شده است و امیدواریم شاهد برگزاری باشکوه این برنامه ها باشیم.

وی افزود: سال گذشته کاروان غدیر در ۱۰ نقطه شهر برگزار شد. امسال قرار است در ۲۲ نقطه شهرستان اعم از مناطق شهری و روستایی برنامه های مختلفی که شامل سخنرانی، مداحی و شعر خوانی است برگزار شود.

دبیر ستاد غدیر خرمشهر با یادآور شدن اینکه سال گذشته برنامه محوری به مناسبت عید غدیر در صحن شهدای مسجد جامع با حضور آیت الله محمد صافی و احمد خاتمی و استقبال از پرچم گنبد حرم امام علی(ع) در خرمشهر برگزار شد، از برگزاری برنامه ای مشابه در سال جاری با حضور مهمان خارجی شیخ زنان الحسناوی به مدت دو شب در این شهرستان خبر داد.

وی به برگزاری جشن کودکان غدیر در سال گذشته به این مناسبت نیز اشاره کرد و گفت: امسال قرار است کاروان کودکان غدیر به مدت هفت روز از روستای «دیم ابن نجم» آغاز می شود که حجت الاسلام راستگو نیز به عنوان مهمان ویژه حضور خواهد داشت و دو شب از این یک هفته برنامه هم در سطح شهر برگزار خواهد شد.

نزاری با یادآور شدن ازدواج ۱۳ زوج یتیم درعید غدیر سال گذشته، از اجرای این برنامه در سطحی وسیع تر خبر داد و اظهار کرد: امسال با تحقیق های انجام شده ۲۰۰ یتیم شناسایی شد که به خاطر مشکلات مادی قادر به ازدواج نبوده اند، امسال حدود ۴۵ سهمیه ازسوی ستاد غدیر تعریف شده که با همکاری دستگاه ها می توان جشن اردواج برگزار کرد.

وی همچنین ازبرگزاری جشنواره «هوسه» به مناسبت عید غدیر در خرمشهر خبر داد و گفت: جشنواره هوسه به عنوان میراث ناملموس استان خوزستان به صورت ولایی در خرمشهر برگزار خواهد شد.

دبیر ستاد غدیر خرمشهر همچنین از برگزاری نخستین جشنواره تئاتر عربی غدیر به عنوان دیگر برنامه به این مناسبت خبر داد و افزود: این جشنواره با محوریت ولایت امام علی(ع) در ۱۵ روستا به مدت ۱۰ شب برگزار خواهد شد.

وی در پایان چاپ نخستین رمان عربی غدیر، برگزاری جشن های مختلف در مکان هایی همچون کمپ های ترک اعتیاد و بیمارستان ها و توزیع نان رایگان را از دیگر برنامه های پیش بینی شده به این مناسب برشمرد.