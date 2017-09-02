به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «پیشنویسهای زندگی در تحلیل رفتار متقابل» نوشته کلود استینر در قالب یکی از نشست های هفتگی شهر کتاب، روز سه شنبه ۱۴ شهریور در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.
کتاب «پیشنویسهای زندگی در تحلیل رفتار متقابل» نوشته کلود استینر به تازگی با ترجمه علی باباییزاد و آزاده سجادینسب وارد بازار کتاب شده است. این کتاب تحلیلی کاربردی و مفید ارائه میدهد تا به کمک آن پیشنویس زندگی را از نو بنویسیم و زیستنی پرمعناتر و رضایتبخشتر تجربه کنیم.
پیشنویس زندگی طرحی از زندگی است که در زمان کودکی ریخته میشود، به دست والدین تقویت و با اتفاقها و حوادث بعدی توجیه میشود. بیشترین نمود آن در انتخابهای مهمی است که در زندگی انجام میدهیم.
نشست هفتگی شهر کتاب روز سهشنبه ۱۴ شهریور از ساعت ۱۶:۳۰ به بحث و بررسی درباره کتاب «پیشنویسهای زندگی در تحلیل رفتار متقابل» اختصاص دارد که با حضور علی باباییزاد و آزاده سجادینسب در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار میشود.
