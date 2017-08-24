به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر پنجشنبه در برنامه نخستین روز از هفته دولت اظهار داشت:هفته دولت را فرصتی برای ارائه دستاوردهای دولت است که باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده شود.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر خاطرنشان کرد: مدیران باید با بیان دستاوردها و اقدامهای انجام شده، مردم را در جریان فعالیتهای دولت قرار دهند.
استاندار بوشهر با بیان اینکه در این هفته پروژهها و طرحهای مهمی در استان بوشهر افتتاح میشود افزود: در هفته پروژههای مختلفی در شهرستانهای ۱۰ گانه استان بوشهر افتتاح میشود که زمینه بهرهمندی مردم از آنها فراهم میشود.
وی با بیان اینکه ارائه دستاوردهای دولت به مردم یک ضرورت است افزود: وظیفه مسئولان دستگاههای اجرایی است که کارها و فعالیتهایی که دولت در جامعه انجام داده تشریح و نقش اجرای این پروژهها در تامین مطالبات مردم معرفی و تبیین شود.
وی با تاکید بر توجه به نظرات و پیشنهادات مردم در اجرای پروژهها گفت: در راستای ارائه خدمات به مردم پروژهها و فعالیتهایی که بر اساس نظرات مردم در نشستهای هماندیشی اجرایی شده باید به اطلاع مردم رسانده شود که هفته دولت فرصتی مهم در تحقق این مهم است.
استاندار بوشهر به همراه مدیران دستگاههای اجرایی استان بوشهر با حضور در گلزار شهدای بوشهر با نثار گل، قرائت فاتحه و عطرافشانی مزار مطهر شهدای والامقام با آرمانهای امام (ره) و شهداء تجدید میثاق کردند.
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