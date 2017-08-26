داعش مسئولیت حمله «بروکسل» را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله روز گذشته با سلاح سرد در بروکسل پایتخت بلژیک را برعهده گرفت.

رسانه «اعماق» وابسته به داعش اعلام کرد که مهاجم حمله در بروکسل که با قمه به نظامیان بلژیکی حمله کرده بود، از اعضای این گروه است.

گفتنی است که یک فرد بامداد شنبه پس از حمله به دو نظامی بلژیک در پایتخت این کشور هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.

دادستان بلژیک اعلام کرد که یک فرد که دو نظامی بلژیک را با چاقو مورد حمله قرار داده بود به ضرب گلوله نیروهای ارتش کشته شد.

خبرگزاری رسمی دولت بلژیک ملیت فرد مهاجم را سومالیایی اعلام کرد.