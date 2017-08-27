به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، کتاب «قرآنشناسی امامیه در پژوهشهای غربی» به کوشش و ویرایش محمدعلی طباطبایی از سوی مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث منتشر شد. این کتاب مشتمل بر ترجمه ۱۰ مقاله برگزیده از سرشناسترین قرآنپژوهان و شیعه شناسان در زمینه نوع نگاه شیعه امامیه به قرآن است که بین سالهای ۱۹۱۲ تا ۲۰۰۷ به یکی از زبانهای انگلیسی، آلمانی، فرانسوی یا عبری منتشر شده است.
کتاب «قرآنشناسی امامیه در پژوهشهای غربی» در دو بخش اصلی «تحریفات» و «قرائات و مصاحف» تدوین شده است و در رأس آنها یک مقاله به عنوان «درآمد» است.
نشست نقد و بررسی این کتاب ساعت ۱۷ فردا دوشنبه ۶ شهریور با حضور محمدکاظم رحمتی، محمدکاظم شاکر، محمدعلی طباطبایی و مهردادعباسی در سرای اهل قلم خانه کتاب به نشانی خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک ۲ برگزار میشود.
