به گزارش خبرنگار مهر، رمان «تهرانیها» اثر امیرحسین خورشیدفرد که به تازگی از سوی نشر مرکز منتشر شده است در مراسمی با حضور این نویسنده در کتابفروشی این موسسه رونمایی میشود.
تهرانیها به گفته این نویسنده طی چهارسال نوشته شده و ۴۶۰ صفحه دارد.
در این رمان بیک رادشم؛ سرپرست یک گروه راک قبل از انقلاب، رحمت حقوردی؛ انیماتوری که برای تحقق رویایش به ایران باز میگردد، شاپور صبری؛ نقاش روشنفکر، پوران شعاع؛ نویسنده تازهکار و... در این رمان با نیرویی بازدارنده و خطرناک روبهرو هستند که آماده است مایوس یا متوقفشان کند. رویارویی از کابارههای لالهزار تا موزه هنرهای معاصر تهران، از عمق آسمان تا تصویر دوربینهای نظارت... ادامه دارد و داستان پرفراز و نشیبی را میسازد، مانند یک هزار و یک شب مدرن
رمان تهرانیها برخلاف تصوری که ممکن است از اسم آن در ذهن ایجاد شود ربطی به بازنمایی شهر و تصویر زندگی طبقه متوسط و... غیره دستکم به شکل رایج ندارد. ساختار آن به با اصطلاحی که از موزیک وام گرفته شده کنترپوانی است.
مراسم رونمایی از این رمان روز پنجشنبه ۹ شهریور و از ساعت ۱۸ در کتابفروشی مرکز واقع در خیابان فاطمی. روبروی هتل لاله. خیابان باباطاهر برگزار میشود.
