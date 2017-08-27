خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: قرار گرفتن لرستان در مسیر خطوط لوله انتقال نفت جنوب به شمال به طول هزار کیلومتر با ظرفیت ۵۰۰ هزار بشکه این استان را به‌عنوان گذرگاه اصلی نفت کشور مطرح کرده است که متاسفانه مردم محروم استان از این موقعیت استراتژیک به‌جز آلودگی‌های زیست‌محیطی و بیماری‌های ناشی از آن سهم دیگری ندارند.

امید مردمی که به یاس تبدیل شد

سال ۸۷ طرح احداث پالایشگاه نفت در شهرستان پلدختر تصویب شد که ۱۲ بهمن‌ماه ۸۸ از سوی وزارت نفت با تخصیص خوراک ۳۰ هزار بشکه نفت خام در روز برای این پالایشگاه موافقت اصولی صورت گرفت و در ۲۱ بهمن‌ماه همین سال با حضور مسئولان استانی و شهرستان و هزاران نفر از مردم منطقه به‌ویژه روستاییان کلنگ این پروژه به زمین زده شد.

مردم پلدختر سال‌ها است از عدم تحقق و پیشرفت لاک‌پشتی پروژه‌های نیمه‌تمام رنج می‌برند اما از احداث پالایشگاهی که روزی با اشتیاق و هزاران امید و آرزو به استقبال آن رفته بودند دیگر ناامید شدند.

یکی از مردم شهرستان پلدختر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روزی که کلنگ پالایشگاه نفت پلدختر در روستای «جلگه خلج» به زمین زده شد مردم این روستا سراز پا نشناخته و با شور و شوق وصف‌ناپذیری به استقبال مسئولان رفتند با این امید که احداث پالایشگاه بتواند جوابگوی نیاز بیکاری جوانان و مردم منطقه باشد.

سیاوش کرم وند افزود: مردم با اطمینان از وعده‌های مسئولان وقت و اجرایی کردن پالایشگاه نفت از خوشحالی با قربانی کردن گاو و گوسفند به شادی و پای‌کوبی پرداختند اما باگذشت هشت سال این پروژه راکد و در نطفه خاموش شده است.

پالایشگاهی که در حد کلنگ زنی باقی ماند

یکی دیگر از شهروندان پلدختری گفت: اهالی منطقه برای احداث پالایشگاه زمین رایگان در اختیار مسئولان قراردادند به این امید که تحقق این پروژه موجب رونق منطقه، شهرستان و استان شود اما متأسفانه همچنان بلاتکلیف مانده است.

محمدعلی قنبری افزود: شهرستان پلدختر باوجود ظرفیت‌های فراوان و منابع غنی از داشتن کارخانه و صنعت بی‌بهره است و جوانان این منطقه باوجوداین پتانسیل‌ها از سایه شوم بیکاری رنج می‌برند.

فرماندار پلدختر در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پالایشگاه نفت این شهرستان به هر دلیلی طی مراسمی با حضور مسئولان استانی، شهرستانی و نماینده وقت مردم در مجلس شورای اسلامی کلنگ زنی شد که متأسفانه این طرح نیز سرنوشتی مشابه کارخانه سیمان پارسیان پلدختر دارد.

نعمت‌الله دستیاری افزود: شهرستان پلدختر با دارا بودن پتانسیل و ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه انرژی اما پالایشگاه نفت آن متأسفانه در حد کلنگ زنی باقی‌مانده است.

پالایشگاه مطالبه مردم شده است

وی گفت: احداث پالایشگاه باوجود مواد اولیه و موردنیاز آن در خود شهرستان در راستای اشتغال‌زایی مطالبه به‌حق مردم است که متأسفانه کار خاصی روی آن انجام‌نشده است.

وی با اشاره به این‌که احداث آزادراه پل زال – خرم‌آباد ۲ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی از مردم پلدختر گرفت، افزود: پلدختر در حوزه‌های انرژی، نفت و گاز یکی از مناطق خوب کشور است که انتظار می‌رود مسئولان به سرمایه‌گذاری در این حوزه در این شهرستان توجه بیشتری داشته باشند.

فرماندار پلدختر گفت:سرمایه‌گذاری در حوزه انرژِی، نفت، گاز و معادن از مطالبات مردم این شهرستان است که لازم است بیش‌ازپیش موردتوجه و اهمیت قرار گیرد و اجرا شود.

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی این در این رابطه گفت: پلدختر جنوبی‌ترین شهرستان استان لرستان، هم‌مرز با استان‌های ایلام و خوزستان و تنها منطقه نفت‌خیز استان لرستان است که توقع و مطالبه مردم رسیدگی به آن‌ها در این حوزه است.

سید حمیدرضا کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم شهرستان پلدختر انتظار دارند باوجود استخراج نفت در این شهرستان و کمک به اقتصاد کشور برای اشتغال و توسعه شهرستان نیز در حوزه نفت گام مؤثری برداشته شود.

آغاز طرحی که سرمایه‌گذار نداشت

وی بابیان این‌که از ابتدای ورود به خدمتگزاری در خانه ملت موضوع مهم پالایشگاه نفت پلدختر در دستور کار قرار گرفت افزود: دولت گذشته مصوبه‌ای تحت عنوان پالایشگاه «جلگه خلج» مصوب کرد که وزارت نفت به‌عنوان کارشناس در بدنه دولت این طرح را تصویب نکرده و خوراک آن نیز مصوب نشده بود.

رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان گفت: بدون کار کارشناسی و تعیین سرمایه‌گذار کلنگ این پروژه با ایجاد توقع در مردم به زمین زده شد اما هنوز یکی از مطالبات جدی و واقعی مردم شهرستان پلدختر است.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده مشخص شد هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به پذیرش این پروژه با خوراک ۳۰ هزار بشکه در روز نیست زیرا صرفه و صلاح اقتصادی ندارد.

کاظمی خاطرنشان کرد: با مشاوره‌ها و بحث‌هایی که در رابطه با پالایشگاه نفت پلدختر به‌طور مکرر صورت گرفت احداث مینی پالایشگاه در دستور کار قرار گرفت.

«مینی پالایشگاه» جایگزین طرح قبلی می‌شود

وی تصریح کرد: گرفتن مجوز این پالایشگاه نیاز به طی کردن «هفت‌خان رستم» دارد که تاکنون «۶ خان» آن پشت سر گذاشته شد و وزارت نفت پذیرفت که روزانه پنج هزار بشکه نفت خام و ۲۰۰ تن نفت کوره از کرمانشاه به این پالایشگاه تحویل دهد.

کاظمی افزود: سرمایه‌گذار به منطقه دعوت و پس از بازدید شهر ک صنعتی را برای احداث مینی پالایشگاه پلدختر انتخاب کرد و وزارت نفت تأمین خوراک آن را پذیرفت.

وی گفت: آخرین مانع ایجادشده مسیر احداث مینی پالایشگاه، شرکت خطوط لوله و مخابرات وزارت نفت است که بایستی به‌طور حتم با چگونگی محل تأمین و تحویل خوراک آن موافقت کند.

وی افزود: در دیدار و رایزنی‌هایی که همراه با سرمایه‌گذار این پروژه با خطوط لوله و مخابرات نفت انجام شد درنهایت پذیرفتند که از تلمبه‌خانه «تنگ فنی» پنج هزار بشکه در روز خوراک به مینی پالایشگاه پلدختر تحویل دهند.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این راستا سرمایه‌گذار باید یکسری فرم‌ها را ازنظر فنی، اقتصادی، فکری ومالی بررسی کند که این فرم‌ها تکمیل و تحویل وزارت نفت داده‌شده و پیگیر موضوع هستیم.