پیگیری حذف اپلیکیشنهای ایرانی از اپل توسط وزارت خارجه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حاشیه اولین همایش ملی فناوری کوانتومی که امروز در محل سازمان انرژی اتمی در حال برگزاری است در جمع خبرنگاران در خصوص این فناوری اظهار داشت: مسئولیت مستقیم پژوهش در این مورد با وزارت ارتباطات نیست اما فناوری کوانتومی یکی از فناوری های زیرساختی در عرصه تکنولوژی کشور به شمار می رود که یکی از بهره برداران آن در عرصه ارتباطات است.

وی افزود: باید یک سطوحی را در فناوری کوانتومی تعریف کنیم و به مراکز پژوهشی ارائه دهیم و از آنها بخواهیم که در این سطح فعالیت های خود را پیش ببرند.

به گفته جهرمی وظیفه داریم سطوح تکنولوژی کشور را ارتقا دهیم ما در عرصه حرکت از نقطه فعلی به پیشرفت ها در پروژه های تعریف شده حمایت هایی داریم؛ قطعا ما با سازمان انرژی اتمی نشستی در این زمینه خواهیم داشت.

وزیر ارتباطات ادامه داد: تلاش می کنیم از طریق مرکز تحقیقات وزارت ارتباطات از این پروژه ها به عنوان پروژه های دسترسی زیرساختی نیز حمایت کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر رسیدگی به وضعیت کانال های تلگرامی که مخالفت با ارزش های نظام دارند و حکم آنها از سوی قوه قضاییه اعلام شده اظهار داشت: ملاحظات فرهنگی در عرصه مجازی حائز اهمیت هستند؛ به جای دعوا کردن باید در عرصه اجرا هماهنگی های لازم را داشته باشیم.

وی ادامه داد: اختلافی در مدیران کشور در این زمینه وجود ندارد و در عرصه قضایی و اجرایی تلاش در صیانت از فرهنگ است اما چون باید در این زمینه افکار عمومی را پاسخ دهیم لیستی که دادستانی کشور به ما ارسال کردند و شامل ۸ هزار کانال بود تعدادی از آنها را محدود کردیم و گزارشی نیز در این زمینه به دادستانی ارائه شد.

وی افزود: طبیعتا تلاش می کنیم این حوزه را ساماندهی کنیم که در این مسیر از قوه قضاییه نیز کمک می گیریم.

وی در خصوص مدل فروش اینترنت خاطرنشان کرد: در این زمینه به تازگی بررسی های خود را آغاز کرده ایم و بنا داریم ظرف یک ماه آینده این مساله را حل کنیم.

وزیر ارتباطات در خصوص کمیته فیلترینگ و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اختلافاتی بین وزارت ارتباطات و قوه قضاییه در این زمینه وجود دارد، افزود:در خصوص کمیته فیلترینگ قانون مشخص کرده و اختلافاتی در این زمینه وجود ندارد.

وی ادامه داد: فیلتر یا حکم مستقیم قاضی یا مصوبه کارگروه مصادیق را می خواهد؛ در این مساله اختلاف نظری وجود ندارد.

وی افزود: در مورد رای گیری آنلاین نیز مسائلی وجود دارد که این موضوع نیز اقتضای خود را دارد و در کارگروه تعیین مصادیق و در نقشه هایمان این مساله را برطرف خواهیم کرد.

آذری جهرمی در خصوص اپلیکیشن های ایرانی در اپل اظهار داشت: طبیعی است وقتی کشور ما یک حرکتی رو به رشد را آغاز می کند دولت آمریکا ما را به سمت محروم کردن برساند؛ آمریکا و دولت آمریکا با فشارهایی که به اپل انجام داده اقدام به حذف اپلیکیشن های ایرانی کرده است این موضوع به نوعی مقابله با حرکت جمهوری اسلامی در عرصه تکنولوژی و ایجاد خدمات است.

به گفته وی این مساله توسط دکتر ظریف و وزارت امور خارجه در حال پیگیری است و این مساله نیز حل خواهد شد و برای ارائه خدمات این معضل مرتفع می شود.

وی افزود: امیدواریم آنها هم به مقررات بین المللی در این عرصه پایدار باشند طبیعتا اگر این تعامل نباشد دست دولت ما خالی نیست.