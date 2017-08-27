  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۰۸

نیکلاس مادورو؛

تحریم های نفتی آمریکا در ونزوئلا موفقیت آمیز نخواهند بود

تحریم های نفتی آمریکا در ونزوئلا موفقیت آمیز نخواهند بود

رئیس جمهور ونزوئلا گفت: تحریم های جدید آمریکا در این کشور ناموفق خواهند بود و با تلاش مردم این تحریم ها با شکست روبرو می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، با اعمال تحریم در معاملات اعتباری آمریکا با دولت ونزوئلا و شرکت ملی نفت این کشور (پدوسا)، «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا علاوه بر انتقاد از «دونالد ترامپ» به دلیل به راه انداختن جنگ اقتصادی در ونزوئلا، گفت: این تحریم ها موفقیت آمیز نخواهند بود.  

 این اقدام «واشنگتن» بزرگ ترین تحریم آمریکا علیه دولت «مادورو» است.  رئیس جمهور ونزوئلا در مصاحبه ای تلویزیونی همچنین گفت: تمام آن کسانی که تلاش می کنند تا به ونزوئلا حمله کنند، «احمق» هستند.  

«مادورو» تصریح کرد، با تلاش مردم این تحریم ها شکست خواهند خورد و ونزوئلا قدرتمندتر، آزادتر و مستقل تر از گذشته خواهد بود.

 ونزوئلا با رکود شدید اقتصادی روبرو شده و میلیون ها نفر در این کشور از کمبود مواد غذایی،  دارو و نیز نرخ تورم سر به فلک کشیده رنج می برند.

 «سیتگوپترولیوم»  پالایشگاه آمریکایی ونزوئلا که زیر نظر شرکت ملی نفت «پترولئوس د ونزوئلا» است، با تحریم جدید آمریکا، فعالیت هایش در ایالات متحده متوقف شد و رئیس جمهور ونزوئلا دستور نشست فوری با مشتریان آمریکایی نفت ونزوئلا  را صادر کرد.   

 تحریم های جدید آمریکا دسترسی شرکت های ونزوئلایی را به سیستم مالی ایالات متحده محدود و این کشور را در بازپرداخت بدهی های خود ناتوان می کند.

کد مطلب 4070603
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها