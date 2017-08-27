تهمیدات بانک مرکزی برای ارائه خدمات ارزی به زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمود احمدی در نخستین گردهمایی رؤسای ستاد بازسازی عتبات عالیات بانکهای کشور با اشاره به اینکه حیف است که شبکه بانکی که هماکنون منشأ اثر و خدمات گسترده است در ارادت به اهلبیت(ع) و عتبات عالیات اقدامی نکنند، افزود: شبکه بانکی کشور اتفاقات بزرگ و خوبی در حال رخ دادن است که البته تمامی این اقدامات بدون مشارکت گسترده شبکه بانکی امکانپذیر نیست.
وی افزود: هیچ کجای کشور بهاندازه شبکه بانکی مورد توجه، نقد و ارزیابی نیست. این در حالی است که هیچ خدماتی بهاندازه خدمات شبکه بانکی گستردگی ندارد.
دبیر کل بانک مرکزی با بیان اینکه بین ۴۰ تا ۴۵ میلیارد تومان تراکنش مالی از طریق خودپردازها و دستگاههای پوز در طول روز صورت میگیرد، ادامه داد: این خدمات در کمترین زمان با بیشترین خدمت به مردم ارائه میشود.
احمدی اظهار داشت: هیچ فعالیت تولیدی بدون مشارکت شبکه بانکی در کشور انجام نمیشود که خدمات دفاتر الکترونیکی تنها بخشی از خدمات شبکه بانکی بهعنوان پیشخوان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
دبیر کل بانک مرکزی اضافه کرد: قرار است جلسات مستمری با محوریت ستاد بازسازی عتبات عالیات و بانک مرکزی انجام شود، ضمن اینکه در بحث اربعین هم قرار است اقدامات خوبی بین این ستاد و شبکه بانکی انجام شود.
احمدی در پایان گفت:در حوزه خدمات ارزی تهمیداتی برای زائران اربعین پیش بینی شده است.
