جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مهلت تمدید شده تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان تا پایان شهریور ماه به اتمام می رسد، اظهار داشت: در جلسه سه شنبه هفته جاری کمیسیون آموزش و تحقیقات، مرحله اول این گزارش را قرائت می کنیم.

وی افزود: این مرحله از گزارش در رابطه با تخلفات بانک سرمایه (وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان) است که در این بخش، رقم تخلف صورت گرفته بالاست.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه داد: در رابطه با بانک سرمایه ۱۰ الی ۱۲ نفر بازداشت شده اند که پرونده برخی از آنها در دست رسیدگی است.

کوچکی نژاد تصریح کرد: پس از قرائت گزارش مربوط به بانک سرمایه، گزارش سایر بخش های صندوق ذخیره فرهنگیان که در این مدت مورد بررسی قرار گرفته در هفته های آینده قرائت خواهد شد و در نهایت گزارش جمع بندی شده و نهایی تحقیق و تفحص، مهرماه امسال در صحن علنی مجلس قرائت می شود.