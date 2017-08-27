  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۴۲

«دیمیستورا» امروز به تهران می آید

«دیمیستورا» امروز به تهران می آید

نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه امروز برای دیدار با وزیر خارجه و برخی دیگر از مقامات ایران، به تهران سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «استفان دیمیستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه قرار است امروز یکشنبه به ایران سفر کند.

وی در این سفر علاوه بر «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران با شماری دیگر از مسئولین کشور از جمله «حسین جابر انصاری» معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه ایران و همچنین اعضای هیات ایرانی حاضر در مذاکرات صلح سوریه، دیدار و گفتگو می کند.

گفتنی است دور بعدی مذاکرات ژنو ماه میلادی آینده (سپتامبر) برگزار می شود حال آنکه قبل از آن، شاهد برگزاری دور تازه ای از مذاکرات آستانه در اواخر ماه میلادی جاری (آگوست) خواهیم بود.

در مذاکرات آستانه که ماه میلادی می برگزار شد؛ ایران، روسیه و ترکیه به عنوان کشورهای ضامن برقراری آتش بس در سوریه، با تشکیل مناطق کاهش تنش در این کشور موافقت کردند که گام بزرگی در مسیر رسیدن به صلح تلقی می شود.

کد مطلب 4070782
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها