«دیمیستورا» امروز به تهران می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «استفان دیمیستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه قرار است امروز یکشنبه به ایران سفر کند.

وی در این سفر علاوه بر «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران با شماری دیگر از مسئولین کشور از جمله «حسین جابر انصاری» معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه ایران و همچنین اعضای هیات ایرانی حاضر در مذاکرات صلح سوریه، دیدار و گفتگو می کند.

گفتنی است دور بعدی مذاکرات ژنو ماه میلادی آینده (سپتامبر) برگزار می شود حال آنکه قبل از آن، شاهد برگزاری دور تازه ای از مذاکرات آستانه در اواخر ماه میلادی جاری (آگوست) خواهیم بود.

در مذاکرات آستانه که ماه میلادی می برگزار شد؛ ایران، روسیه و ترکیه به عنوان کشورهای ضامن برقراری آتش بس در سوریه، با تشکیل مناطق کاهش تنش در این کشور موافقت کردند که گام بزرگی در مسیر رسیدن به صلح تلقی می شود.