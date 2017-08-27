به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، بیست و چهارمین دوره نمایشگاه کتاب پکن امروز (۵ شهریور) به کار خود پایان داد. در این نمایشگاه بیش از ۲۵۰۰ شرکت کننده از ۸۹ کشور حضور داشتند. غرفه ایران در این دوره از نمایشگاه ۵۰۰ مترمربع فضا داشت که با شعار «ایران رویای رنگین جاده ابریشم» به عنوان مهمان ویژه در نمایشگاه حضور پیدا کرده بود.
نمایش بیش از ۹۵ عنوان کتاب، حضور ۱۶ ناشر و آژانس ادبی، معرفی طرحهای حمایتی تاپ و گرنت، هفته فیلم ایران، حضور ۹ نویسنده، برگزاری نشستهای مشترک نویسندگان ایران و چین، حضور تصویرگران برتر کشور، نمایش ۷۰ تابلو از تصویرگران منتخب، حضور گروههای هنری سفیران صلح و دوستی، پگاه، پازیریک و لیان، نمایش تصاویری از نویسندگان معاصر ایران، نمایش تصاویری از جاذبههای گردشگری ایران، برگزاری بیش از ۳۰ نشست تخصصی و رونمایی کتاب، برگزاری کارگاههایی خوشنویسی در محل غرفه ایران، رایزنی و گفتگو با ناشران خارجی برای حضور در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، معرفی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و برگزاری روز ایران از جمله برنامههایی بود که به مناسبت حضور ایران در این دوره از نمایشگاه برگزار شد.
بر اساس همین گزارش، نمایشگاه بینالمللی کتاب پکن در سال ۲۰۱۹ مهمان ویژه نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران خواهد بود.
