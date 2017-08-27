۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۵۱

مجید قیصری کارگاه داستان کوتاه برگزار می‌کند

مجید قیصری کارگاه داستان با موضوع مرور جریان داستان کوتاه نویسی در ایران برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دوره جدید کارگاه داستان با موضوع «نگاهی به داستان کوتاه ایران» در شهرستان ادب برگزار می‌شود.

در ادامه سلسله جلسات «کارگاه داستان کوتاه» که با تدریس مجید قیصری برگزار می‌شد، گروه داستان مؤسسه شهرستان ادب قصد دارد بار دیگر دوره آموزشی «نگاهی به داستان کوتاه ایران » را برگزار کند.

این دوره از آغاز پاییز سال جاری، با موضوع نقد و بررسی 20 داستان کوتاه از 20 نویسنده مهم پیش از انقلاب، با تدریس مجید قیصری در روزهای یکشنبه از ساعت 15 الی 17 برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان به شرکت در این جلسات می‌توانند با مراجعه به سایت مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب به نشانی Shahrestanadab.com  ثبت‌نام کنند.

حمید نورشمسی

