به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه‌ملت، لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران امروز با مصطفی کواکبیان رئیس شورای بین المجالس جهانی در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

کواکبیان در ابتدای این دیدار با اشاره اجلاس آتی اتحادیه بین المجالس در روسیه (سن پترزبورگ- مهر ۱۳۹۶) اظهار کرد: شعار اجلاس (گسترش تکثر فرهنگی و صلح از طریق گفتمان قومی و مذهبی) فرصت مناسبی برای تبادل نظر میان پارلمانهای جهان می باشد.

وی بر نقش مهم اتحادیه بین المجالس جهانی در ایجاد درک مشترک از مسایل و مشکلات بین المللی و ایجاد گفتمان پارلمانی میان مجالس تاکید کرد و افزود : زمینه های فراوانی برای تقویت همکاری مجالس ایران و روسیه در اتحادیه بین المجالس وجود دارد و مجلس شورای اسلامی آماده گسترش مراودات در این نهاد با پارلمان روسیه است.

رئیس شورای بین المجالس جهانی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایران و روسیه از دیدگاه های مشترک در بسیاری از زمینه ها برخوردارند؛ از جمله می‌توان به حوزه‌های استراتژیک، مسئله سوریه، تحریم های یک سویه و مغرضانه آمریکا علیه دو کشور و مسائل مربوط به برنامه هسته ای ایران اشاره کرد.

وی در ادامه به روابط اقتصادی و بازرگانی را متناسب با مناسبات سیاسی راهبردی نزدیک دو کشور ندانست و گفت: علی رغم دوستی عمیق دو کشور، حجم مبادلات تجاری- اقتصادی بالا نیست و باید برای ارتقای سطح همکاری های اقتصادی فی مابین تلاش کرد.

همچنین در این دیدار آقایان «یوناتن بت کلیا» و «سید مهدی فرشادان» نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و به بیان نظرات خود پیرامون راه های گسترش روابط دو کشور پرداختند.

در ادامه این دیدار لوان جاگاریان، سفیر روسیه ضمن ابراز خشنودی از حضور هیات ایران در اجلاس یکصد و سی و هفتم اتحادیه بین المجالس، گفت: همکاری بین ایران و روسیه از سطح بالایی برخوردار است و روسیه همواره خواهان گسترش میزان مبادلات تجاری و روابط بازرگانی دو کشور است و از این موضوع استقبال می کند.

جاگاریان افزود: دو کشور نه تنها در زمینه اقتصادی بلکه در سایر زمینه ها نیز دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی برای افزایش همکاری‌ها هستند.

سفیر روسیه با بیان اینکه روسیه ایران را یک دوست می‌داند در پایان بر نقش مهم همکاری های استانهای سمنان و کردستان با استان هایی از کشور روسیه برای گسترش روابط اقتصادی تاکید کرد.