هواوی با موبایل تاشوی جدید به جنگ اپل و شیائومی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که شرکت چینی مذکور می خواهد از موقعیت برتر خود در بازار موبایل های رده بالا در چین در مقابل اپل و شیائومی که هر دو نیز قرار است محصولات جدیدی را رونمایی کنند، محافظت کند. شیائومی یک موبایل تاشو رقیب نیز قرار است رونمایی کند و اپل نیز روز چهارشنبه از سری جدید آیفون رونمایی خواهد کرد.

موبایل جدید «میت ایکس تی ۲» دوبار تا می شود و پس از باز شدن نمایشگری به انداز تبلت همراه تراشه جدید Kirin۹۰۵۰ Pro در اختیار کاربر قرار می دهد. هواوی مدعی شده طراحی تراشه امکان ارائه قدرت رایانش بیشتری فراهم و همزمان از برق کمتری استفاده می کند و به این ترتیب شرکت می تواند بر محدودیت های وضع شده از سوی آمریکا برای دسترسی به فناوری های پیشرفته غلبه کند.

«میت ایکس تی ۲» دارای مکانیسم تاشویی بازطراحی شده و قابلیت بهبودیافته مقاومت در برابر آب نیز است. همچنین این دستگاه یک نمایشگر اختیاری دارد که مانع از آن می‌شود که افراد نزدیک بتوانند محتوای نمایش‌داده‌شده روی صفحه را ببینند. این موبایل همچنین به دوربین‌های ارتقایافته مجهز شده و بر اساس آزمایش‌های خود شرکت، در مجموع ۴۲ درصد عملکرد بهتری نسبت به نسل قبلی خود ارائه می‌دهد.

هواوی که به دلیل تحریم ها محصولاتش را در آمریکا نمی فروشد، ۲۲.۶ درصد سهم بازار موبایل چین را در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به خود اختصاص داد، حال آنکه سهم اپل و شیائومی از این بازار به ترتیب ۱۸.۱ و ۱۲.۴ درصد است.

همچنین سلطه هواوی در حوزه موبایل های تاشو حتی وسیع تر است و در سه‌ماهه دوم سال، ۶۸ درصد از کل محموله‌های گوشی‌های تاشو در چین را به خود اختصاص داده است.