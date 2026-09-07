نتایج ارزیابی سال ۱۴۰۴ نشریات علمی کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر نژاد ابراهیمی با اعلام پایان فرایند ارزیابی سال ۱۴۰۴ نشریات علمی کشور اظهار داشت: این فرایند بر اساس شاخصها و الزامات مندرج در شیوهنامه ارزیابی نشریات علمی و با هدف بررسی و رتبهبندی نشریات در حوزههای مختلف موضوعی انجام شد.
وی افزود: فرایند ارزیابی با برنامهریزی اجرایی، بررسی اطلاعات و مستندات ثبتشده نشریات و ساماندهی کارگروههای تخصصی آغاز شد. پیش از شروع ارزیابی نیز جلسات توجیهی با دبیران برگزار شد تا شیوهنامه، شاخصها، نحوه بررسی مستندات، اصول امتیازدهی و الزامات ثبت و جمعبندی نتایج بهصورت هماهنگ تشریح شود. این جلسات با هدف ایجاد وحدت رویه، افزایش دقت و ایجاد هماهنگی در فرایند ارزیابی برگزار شد.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشی با اشاره به نقش دبیران تخصصی در ارزیابی امسال گفت: بیش از ۶۰ دبیر تخصصی در کارگروههای مختلف ارزیابی فعالیت داشتند و مدیریت و هماهنگی فرایند ارزیابی نشریات در حوزههای تخصصی بر عهده این دبیران بود. دبیران با هماهنگی ارزیابان تخصصی، روند بررسی نشریات را مدیریت کردند و نتایج ارزیابیهای انجامشده در کارگروههای تخصصی پس از بررسی و هماهنگی لازم، جمعبندی و نهایی شد.
وی ادامه داد: یکی از ویژگیهای مهم ارزیابی امسال، استفاده نظاممند از ظرفیت نخبگانی انجمنهای علمی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخش ارزیابی علمی بود. با توجه به تخصص انجمنهای علمی در حوزههای موضوعی مختلف، بهرهگیری از این ظرفیت امکان توجه دقیقتر به ویژگیها، معیارها و اقتضائات تخصصی رشتههای مختلف را در فرایند ارزیابی فراهم کرد.
وی همچنین با اشاره به نحوه انتخاب ارزیابان اظهار داشت: ارزیابان از میان متخصصان حوزههای موضوعی مرتبط انتخاب شدند و حسن سابقه در مدیریت نشریات علمی، آشنایی با فرایندهای سردبیری و داوری و برخورداری از دانش و تخصص مرتبط با ژورنالیسم علمی و نشر دانشگاهی از جمله معیارهای انتخاب آنان بود. پس از طی مراحل انتخاب، برای ۴۰ نفر از ارزیابان احکام رسمی صادر و ابلاغ شد و ارزیابی نشریات با هماهنگی دبیران و بر اساس حوزههای تخصصی انجام گرفت.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشی افزود: در ادامه، کارشناسان کمیسیون نشریات علمی نیز مستندات نشریات را بر اساس شاخصهای مصوب بررسی کردند و تلفیق ارزیابیهای کارشناسی و تخصصی، امکان بررسی همزمان عملکرد اجرایی و کیفیت علمی نشریات را فراهم کرد.وی گفت: بر اساس نتایج نهایی، نشریات علمی در رتبههای «بینالمللی»، «الف»، «ب»، «ج» و «د» طبقهبندی شدند. همچنین وضعیت نشریاتی که طی دو سال گذشته رتبه «د» کسب کردهاند، مطابق ضوابط برای بررسی اعتبار در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به سایر اقدامات اجرایی این دوره اظهار داشت: نزدیک به 300 نشریه درخواست ارزیابی خود را در مرحله مقرر ارسال نکرده بودند که پیگیری وضعیت و تکمیل فرایند مربوط به این نشریات نیز در دستور کار قرار گرفت.مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشی همچنین از پیشبینی فرصت تجدیدنظر برای نشریات خبر داد و گفت: پس از انتشار نتایج، نشریات میتوانند در مهلت مقرر و با ارائه مستندات لازم، درخواست بررسی مجدد نتایج ارزیابی خود را ثبت کنند.
نژاد ابراهیمی افزود: با وجود محدودیتهای مقطعی دسترسی به اینترنت و تأثیر شرایط جنگ تحمیلی بر زمانبندی برخی مراحل، فرایند ارزیابی ۱۹۰۰ نشریه علمی با مشارکت کارشناسان کمیسیون نشریات علمی، دبیران ارزیابی، انجمنهای علمی و ارزیابان تخصصی به پایان رسید. نتایج در سامانه کمیسیون نشریات به آدرس https://journals.msrt.ir/ قابل رویت می باشد.
وی در پایان با قدردانی از مشارکت دبیران ارزیابی، انجمنهای علمی، ارزیابان تخصصی و کارشناسان کمیسیون نشریات علمی تأکید کرد: تجربه این دوره زمینه تقویت ارزیابی تخصصمحور، افزایش نقش انجمنهای علمی و ارتقای هماهنگی و شفافیت در فرایند ارزیابی نشریات علمی کشور را فراهم کرده است.
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