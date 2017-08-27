مزار شهیدان رجایی و باهنر گلباران می شود

حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی، در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح برنامه‌های گرامیداشت ۸ شهریور ماه پرداخت و افزود: حضور مسئولان اجرایی در نماز جمعه های شهرستان ها و بخش ها و برگزاری اقدامات تبلیغی و شب شعر در تهران و برخی از شهرستان ها بخشی از برنامه های در نظر گرفته شده است.

وی به برنامه محوری گرامیداشت ۸ شهریور ماه اشاره کرد و گفت: مراسم بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر ساعت ۱۷ سه شنبه ۷ شهریور ماه، در مجتمع «رفاه» میدان بهارستان با سخنرانی رحیم پور ازغدی، به همراه خاطره گویی خانواده های شهدای شهریورماه محوری ترین برنامه گرامیداشت ۸ شهریور ماه است.

مدیرکل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گلباران مزار شهدای ۸ شهریور در قطعه ۷۲ تن بهشت زهرا(س) را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: سخنران این مراسم که ساعت ۱۲ ظهر با حضور مقامات لشکری و خانواده های شهدا برگزار می شود، سید حسین هاشمی، استاندار تهران است.

محمودی بازدید از خانه شهید رجایی در خیابان مجاهدین اسلام، میدان بهارستان در ایام گرامیداشت ۸ شهریور ماه اشاره کرد و گفت: خانه شهید رجایی به موزه ساده زیستی تبدیل شده است.

وی افزود: همچنین نهم شهریور ماه در جوار شهدای منا دعای عرفه برای گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و نیز شهدای مظلوم منا برگزار خواهد شد.