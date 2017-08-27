حشد شعبی نقش اساسی در نبرد آزادسازی تلعفر ایفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، فالح الفیاض رئیس هیئة الحشد الشعبی عراق اعلام کرد: داعش در تلعفر شکست خورد و نیروهای حشد شعبی نقش اساسی در این نبرد داشتند.

وی در جریان حضور در مقر فرماندهی عملیات تلعفر می آییم گفت: نبرد آزادسازی تلعفر نقش مهمی در همبستگی میان همه نیروهای عراقی داشت. حشد شعبی نقش اساسی در عملیات جدا از نقش پشتیبانی و حمایت یگانهای نظامی در همه محورها داشت.

الفیاض تاکید کرد: داعش در تلعفر شکست خورد و رسانه ها به ویژه رسانه های حشد شعبی نقش شاخصی داشتند.

شایان ذکر است که عبدالامیر رشید یارالله فرمانده عملیات تلعفر می آییم ساعاتی قبل از آزادسازی کامل تلعفر از لوث داعش خبر داده بود.