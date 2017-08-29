به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال اسپانیا در تعطیلات بینالمللی در بازیهای انتخابی جام جهانی قرار است در سانتیاگو برنابئو به مصاف ایتالیا برود و در آستانه این بازی سرخیو راموس از هواداران درخواست کرده تا پیکه را هو نکنند و برایش سوت نزنند.
معمولا در بازیهای تیم ملی اسپانیا جرار پیکه، مدافع ملیپوش بارسلونا هو میشود و توجه به این موضوع که این بازی در برنابئو، ورزشگاه خانگی رئال، است و او هم بازیکن بارسلونا نشان میدهد چرا این بار راموس نگرانی بیشتری دارد.
سرخیو راموس، مدافع ملیپوش رئال مادرید اما در گفتگو با خبرنگاران در این باره توضیحاتی داده و از هواداران درخواست کرده استقبال خوبی از او داشته باشند: چه پیکه و چه هر بازیکن دیگری همیشه باید به بازیکنان احترام گذاشت.
پیکه در ادامه گفت: من از هواداران میخواهم که از ما حمایت کنند. بازی پرتنش و سختی خواهد بود.
قسمت بعد صحبت پیکه درباره دعوت شدن داوید ویا، مهاجم اسبق بارسلونا و حال حاضر نیویورکافسی است که همه را متعجب کرده است: به نظرم این موضوع همه را متعجب کرد. اما از آمدن او استقبال میکنیم. او هنوز روحیه و انگیزه جوانان را دارد و همیشه دست دارد گل بزند.
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