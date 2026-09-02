میزبانی دانشگاه قم در چهارمین جشنواره ملی «شهید آوینی»

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین شریفی ظهر چهارشنبه در نشست خبری تشریح جزئیات چهارمین جشنواره ملی قرآنی، فرهنگی و هنری شهید آوینی اظهار کرد: این جشنواره که از سال ۱۴۰۱ با ابتکار سازمان امور دانشجویان و اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم پایهگذاری شد، بستر مناسبی برای انعکاس توانمندیهای قرآنی، ادبی و هنری دانشجویان شاهد و ایثارگر فراهم کرده است تا علاوه بر شناسایی برگزیدگان، زمینه حمایت از مستعدان این حوزه نیز بیش از پیش فراهم شود.
وی با اشاره به روند برگزاری دورههای پیشین این رویداد تصریح کرد: نخستین دوره این جشنواره در سال ۱۴۰۱ به میزبانی دانشگاه هنر تهران، دومین دوره در سال ۱۴۰۲ در دانشگاه شیراز و سومین دوره آن نیز در سال ۱۴۰۳ در دانشگاه گیلان برگزار شد و طبق برنامهریزیهای انجام شده مقرر بود چهارمین دوره آن در اواخر سال گذشته یا اردیبهشتماه سال جاری در دانشگاه قم برگزار گردد که به دلیل برخی شرایط خاص، برگزاری آن به شهریورماه موکول شد.
رئیس دانشگاه قم با اشاره به سطح استقبال شرکتکنندگان گفت: فرآیند ثبتنام و ارزیابی اولیه در سطح دانشگاهها صورت پذیرفت و بیش از ۸۰۰ نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر آثار و توانمندیهای خود را به ستادهای دانشگاهی ارائه دادند که پس از داوری در ستاد ملی، نهایتاً ۱۱۰ نفر به عنوان برگزیده نهایی جهت حضور در مرحله کشوری انتخاب شدند که این عزیزان در دانشگاه قم حضور خواهند یافت.
دانشگاه قم پرچمدار برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی است
حجتالاسلام والمسلمین شریفی با اشاره به جایگاه دانشگاه قم در عرصه فعالیتهای علمی و فرهنگی اظهار داشت: به برکت همجواری با بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) و جایگاه شهر قم، دانشگاه قم در برگزاری همایشهای علمی و فرهنگی به جایگاه مطلوبی دست یافته است به طوری که سال گذشته موفق شدیم برای نخستین بار رتبه هفتم کشور را در برگزاری جشنوارههای علمی و فرهنگی و رتبه دهم را در همایشهای ملی و بینالمللی کسب کنیم.
وی در پایان با اعلام یک خبر ویژه درباره برنامههای آتی این دانشگاه خاطرنشان کرد: علاوه بر این رویداد، میزبانی چهلمین جشنواره سراسری قرآن و عترت وزارت علوم نیز در آبانماه امسال بر عهده دانشگاه قم خواهد بود که این جشنواره برخلاف رویداد شهید آوینی، اختصاص به خانواده شاهد و ایثارگر ندارد و دانشجویان سراسر کشور در آن به رقابت میپردازند که اطلاعرسانی تکمیلی آن در هفته آخر آبان ماه انجام خواهد شد.
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