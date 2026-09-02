به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسسلام سید محمود علوی دستیار ویژه رئیسجمهور و رئیسشورای اقوام ادیان ومذاهب با محکومیت شدید حمله موشکی آمریکا به مراسم عروسی مردم در جنوب کشور و شهادت شماری از هموطنان اهلسنت، اظهار کرد: هدف قرار دادن غیرنظامیان و تبدیل مراسم شادی مردم به مجلس عزا، جنایتی آشکار علیه انسانیت است و حوادث تلخ قشم، میناب و لامرد، ضرورت همبستگی ملی و وحدت میان همه اقوام و مذاهب ایران را بیش از پیش نمایان میکند.
متن کامل پیام سید محمود علوی، دستیار ویژه رئیسجمهور و رئیسشورای اقوام ادیان و مذاهب به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
خبر تلخ و تأسفبار اصابت موشک آمریکایی به مراسم عروسی مردم مظلوم جنوب و شهادت و مجروحیت جمعی از هموطنان عزیز اهلسنت، بار دیگر چهره واقعی جنگافروزی و بیاعتنایی به جان انسانهای بیگناه را آشکار کرد.
اینکه موشک و بمب، شادی یک خانواده و مراسم پیوند دو جوان را هدف قرار دهد و مجلس عروسی را به مجلس عزا تبدیل کند، نه با هیچ منطق انسانی سازگار است و نه با هیچیک از اصول و قواعد شناختهشده حقوق بشردوستانه.
آنچه امروز در قشم و منطقه جنوب کشور شاهد آن هستیم، در امتداد حوادث تلخ و خونباری است که پیش از این در میناب، با جانباختن دانشآموزان بیگناه، و در لامرد، با شهادت جمعی از مردم و ورزشکاران در یک مجموعه ورزشی، رقم خورد.
قشم، میناب و لامرد برای ما تنها نام چند شهر نیستند؛ نماد مظلومیت مردمی هستند که در سختترین شرایط، با وجود همه تفاوتهای قومی و مذهبی، در کنار یکدیگر ایستادهاند.
به برادران و خواهران عزیز اهلسنت، به خانوادههای داغدار و همه مردم شریف هرمزگان و جنوب کشور صمیمانه تسلیت میگویم و برای شهدای این جنایتها علو درجات و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت دارم.
امروز بیش از هر زمان دیگری باید بدانیم که خون شیعه و سنی، فارس و بلوچ و عرب و ترک و کرد، همه خون ایرانی و همه عزیز و محترم است.
عاملان این جنایتها باید بدانند که هیچ سلاح و قدرتی نمیتواند حقیقت را پنهان کند. تاریخ، خون بیگناهان را فراموش نخواهد کرد و وجدان ملتها درباره این جنایتها قضاوت خواهد کرد.
اینجانب ضمن محکومیت شدید این حملات علیه غیرنظامیان، بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی ملی و تقویت پیوند برادرانه میان همه اقوام و مذاهب ایران تأکید میکنم.
در برابر جنایت علیه انسانهای بیگناه، سکوت جایز نیست.
سید محمود علوی
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