ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری دانشگاه آزاد از امروز آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرفته شدگان دوره دکتری سال ۹۶ در دانشگاه آزاد باید در روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریورماه به واحد محل قبولی خود مراجعه و ثبت نام خود را تکمیل کنند.
اطلاعات و نشانی واحدهای مجری دوره دکتری این دانشگاه در سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به نشانی www.sanjesh.iau.ac.ir درج شده است.
عدم مراجعه پذیرفتهشدگان در روز و ساعت مقرر به منزله انصراف از ثبتنام تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نیست.
داوطلبانی که در ردیف پذیرفتهشدگان یکی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و همچنین در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامی قرار میگیرند تنها میتوانند در یکی از کدرشته محلهای قبولی ثبتنام کنند و مجاز به ثبتنام در هر دو محل قبولی نیستند.
نظر شما