۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۰۵

عدم مراجعه به منزله انصراف؛

ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری دانشگاه آزاد از امروز آغاز می شود

ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی دوره دکتری سال ۹۶ دانشگاه آزاد از امروز ۱۱ شهریورماه آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرفته شدگان دوره دکتری سال ۹۶ در دانشگاه آزاد باید در روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریورماه به واحد محل قبولی خود مراجعه و ثبت نام خود را تکمیل کنند.

اطلاعات و نشانی واحدهای مجری دوره دکتری این دانشگاه در سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به نشانی www.sanjesh.iau.ac.ir درج شده است.

عدم مراجعه پذیرفته‌شدگان در روز و ساعت مقرر به منزله انصراف از ثبت‌نام تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نیست.

داوطلبانی که در ردیف پذیرفته‌شدگان یکی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و همچنین در ردیف پذیرفته‌ شدگان دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرند تنها می‌توانند در یکی از کدرشته ‌محل‌های قبولی ثبت‌نام کنند و مجاز به ثبت‌نام در هر دو محل قبولی نیستند.

