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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون دکتری ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد از امروز

آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون دکتری ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد از امروز

ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون دکتری تخصصی ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی از امروز ۳ شهریور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه نهایی داوطلبان آزمون دکتری تخصصی ۱۴۰۵دانشگاه آزاد اسلامی که در موعد مقرر در جلسه مصاحبه حضور داشتند، در سامانه اعلام نتایج مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی www.azmoon.org قرار گرفته است.

داوطلبان جهت اطلاع از وضعیت خود در رشته/ محل های انتخابی می توانند به سایت فوق مراجعه و کارنامه خود را دریافت کنند.

پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی لازم است از امروز سه شنبه ۳ شهریورماه ۱۴۰۵جهت ثبت نام به سامانه جامع پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند.

متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفته شدگان یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفته شدگان یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته اند توجه داشته باشند که منحصراً می توانند در یکی از کدرشته محل های قبولی ثبت نام کنند و مجاز به ثبت نام در هر دو محل قبولی نیستند؛ در غیر این صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

کد مطلب 6927318

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