به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه نهایی داوطلبان آزمون دکتری تخصصی ۱۴۰۵دانشگاه آزاد اسلامی که در موعد مقرر در جلسه مصاحبه حضور داشتند، در سامانه اعلام نتایج مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی www.azmoon.org قرار گرفته است.

داوطلبان جهت اطلاع از وضعیت خود در رشته/ محل های انتخابی می توانند به سایت فوق مراجعه و کارنامه خود را دریافت کنند.

پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی لازم است از امروز سه شنبه ۳ شهریورماه ۱۴۰۵جهت ثبت نام به سامانه جامع پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند.

متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفته شدگان یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفته شدگان یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته اند توجه داشته باشند که منحصراً می توانند در یکی از کدرشته محل های قبولی ثبت نام کنند و مجاز به ثبت نام در هر دو محل قبولی نیستند؛ در غیر این صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.