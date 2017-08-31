نرخ سود بانکی مطابق با کاهش تورم کم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان شامگاه پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در پایان افتتاح پروژه های هفته دولت در استان اصفهان با اشاره به اینکه دولت یازدهم در شرایط تورم بیش از ۴۰ درصد و رشد اقتصادی منفی و در حالی که نابسامانی اقتصادی جرات انجام هر کاری را از مسئولان گرفته بود کار خود را آغاز کرد، اظهار داشت: وابستگی به نفت و فاصله زیاد بین واردات و صادرات و همچنین رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از دیگر ویژگی های شرایط اقتصادی کشور در آغاز دولت یازدهم بود.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم تلاش های زیادی برای سازماندهی وضعیت نابسامان اقتصادی کشور انجام داده است، افزود: در حال حاضر تورم تک رقمی شده و رشد اقتصادی نیز به مثبت ۱۲.۵ رسیده است و می توان گفت امروز قطار اقتصادی کشور روی ریل قرار گرفته است.

منظور از خصوصی سازی رد دیون دولت نیست

وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه در دولت دوازدهم که ادامه دولت یازدهم است خصوصی سازی و مردمی کردن اقتصاد را در دستور کار داریم، تصریح کرد: البته باید توجه داشت که منظور از خصوصی سازی رد دیون دولت نیست چرا که امروز کشور در شرایط رشد اقتصادی قرار دارد و این روند در کنار کاهش تورم همچنان در دستور کار دولت قرار دارد.

وی بهبود فضای کسب و کار، کاهش تدریجی سود بانکی و کاهش وابستگی به نفت را نیز از برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم عنوان کرد و ابراز داشت: در دولت یازدهم نیز اقدامات خوبی در حوزه کاهش وابستگی به نفت ایجاد شده است و کاهش شاخص وابستگی از ۴۳.۴ درصد در سال ۹۲ به ۲۶ درصد در سال ۹۵ مصداقی بر این مدعاست.

کرباسیان با اشاره به اینکه دولت یازدهم از سال ۹۲تا ۹۵ موفق به ایجاد یک میلیون و ۹۶۰ هزار شغل شده است، افزود: این روند همچنان ادامه دارد و بهره‌برداری از ۹۴۴ پروژه در یک روز در استان اصفهان از ظرفیت بالای ایجاد اشتغال در استان اصفهان خبر می‌دهد.



نرخ سود بانکی مطابق با کاهش تورم کاهش می‌یابد

وی در ادامه در بخش پرسش و پاسخ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کاهش تدریجی نرخ سود بانکی امکان پذیر است یا خیر و آیا بانک ها با شرایط فعلی این امر را میپذیرند یا خیر گفت: زمانی که تورم ۴۰ درصد بود سود بانکها ۲۲ درصد اعلام شد و امروز که با کاهش شدید تورم روبرو هستیم باید نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد که البته این امر باید تدریجی انجام شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید براینکه بالا بودن نرخ سود بانکی ضد تولید و اشتغال است، اظهار داشت: از این رو رئیس جمهور از لفظ باید برای کاهش نرخ سود بانکی استفاده کرده و به جد پیگیر این امر است.

طرح جامع مالیاتی کشور تدوین شد

وی با اشاره به اینکه به منظور ایجاد عدالت مالیاتی طرح جامع مالیاتی کشور تدوین شده است، تصریح کرد: در این زمینه مالیات بر ارزش افزوده در خصوصی سازی و مردمی کردن اقتصاد مورد توجه قرار دارد.

کرباسیان با تاکید بر اینکه شفاف سازی اقتصادی در کشور در دولت دوازدهم مورد توجه است، تصریح کرد: همچنین به منظور بهبود شاخص های اقتصادی کشور مبارزه با پولشویی در چارچوب منافع ملی و اجرایی کردم دولت الکترونیک در دستور کار ویژه قرار دارد.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص افزایش بودجه استان اصفهان با توجه به میزان بالای مالیاتی که این استان به خزانه پرداخت می‌کند، افزود: استان ها بر اساس طرح جامع مالیاتی به خزانه مالیات پرداخت می کنند و بودجه نیز بر اساس پروژه های هر استان اختصاص می یابد و در این راستا سازمان برنامه و بودجه میزان آن را تعیین می کند.

وی اصفهان را استانی صنعتی و برخوردار توصیف کرد و ابراز داشت: قانون مالیات نسبت به همه استان ها به یک گونه عمل می کند البته باید توجه داشته باشیم که برخی استان ها به دلیل محرومیت از پرداخت مالیات معاف هستند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه استان اصفهان در بسیاری از پروژه ها در کشور پیشتاز است، اظهار داشت : برای مثال در هفته دولت امسال در این استان یک هزار و ۶۵۵ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

دولتمردان همدل هستند

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه راه اندازی معاونت اقتصادی در دولت دوازدهم به معنایی ناهماهنگی در جبهه اقتصادی دولت یازدهم بوده است یا خیر افزود: در دولت یازدهم و دوازدهم همه دولتمردان با هم همدل هستند و کارها با وحدت و همدلی پیش می رود.

کرباسیان تاکید کرد: راه اندازی معاونت اقتصادی به دلیل اولویت وضعیت اقتصادی برای دولت بوده است.