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۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۱۳

تقدیر از مدیرعامل تجارت الکترونیک پارسیان در کنفرانس Asialics

تقدیر از مدیرعامل تجارت الکترونیک پارسیان در کنفرانس Asialics

در چهاردهمین کنفرانس Asialics از مدیرعامل تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) اعلام کرد: چهاردهمین کنفرانس معتبر بین‌المللی Asialics در سال ۲۰۱۷  که برای نخستین مرتبه ایران در آسیا میزبانی آن را بر عهده داشت، روز پنجشنبه به کار خود پایان داد.

در اختتامیه این کنفرانس که مقامات عالی رتبه علمی و فناوری و مشارکت مدیران، کارشناسان و متخصصان مدیریت فناوری داخلی و خارجی حضور داشتند، از مهندس قنبریان مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان تقدیر بعمل آمد.

این کنفرانس دو روزه (۸ تا ۹ شهریور ۹۶) در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

کد مطلب 4075304

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