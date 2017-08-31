پرتغال با هت تریک رونالدو پیروز شد/ سوئیس صدرنشین گروه B ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال پرتغال پنجشنبه شب از گروه B رقابتهای مقدماتی جام جهانی در اروپا به مصاف جزایر فارو رفت و این تیم را ۵ بر یک شکست داد.

کریستیانو رونالدو سه گل (۳، ۲۸ - پنالتی و ۶۵) در این دیدار به ثمر رساند. پرتغال با این برد ۱۸ امتیازی شد و در رده دوم جدول باقی ماند.

تیم ملی سوئیس برای حفظ جایگاه خود در صدر جدول برابر آندورا قرار گرفت و این تیم را ۳ بر صفر پشت سر گذاشت. هریس سفروویچ با زدن دو گل ستاره سوئیس بود. تیم ملی سوئیس با ۲۱ امتیاز صدرنشین این گروه است.

در این گروه مجارستان میزبان لتونی بود و این تیم را ۳ بر یک شکست داد.