شهید حججی برای همه مسلمانان محور مقاومت یک اسوه است

به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده شهید مدافع حرم محسن حججی که برای مشایعت پیکر این شهید از سوریه به تهران، به دمشق سفر کردهاند، با سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه دیدار کردند.
جواد ترکآبادی سفیر ایران در دمشق در این دیدار گفت: ایران به برکت این شهدا همواره مدافع حقوق مظلومان و در خط مقابله با تروریستهای دستپرورده استکبار و صهیونیسم جهانی است.
وی تاکید کرد: شهید حججی اسوهای بزرگ برای ما و همه مسلمانان محور مقاومت است.
گفتنی است، در این دیدار قرآن متبرک بارگاه حضرت زینب سلامالله علیها و پرچم حرم حضرت رقیه سلامالله علیها به پدر شهید حججی اهدا شد.
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