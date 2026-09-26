حدود ۵ میلیون نفر در کشور پزشک خانواده دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدرضا رئیس‌کرمی، درباره اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در حال حاضر این برنامه در اسلامشهر به صورت پایلوت در حال اجراست و تلاش داریم آن را به صورت تدریجی گسترش دهیم؛ چرا که اسلامشهر جمعیت زیادی دارد و اجرای یکباره این طرح امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: اجرای برنامه در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر آغاز شده و حدود ۱۸۴ هزار نفر از مردم اسلامشهر تحت پوشش سطح یک این برنامه قرار گرفته‌اند. از نظر نیروی انسانی، همچنان با کمبود پزشک و مراقب مواجه هستیم، اما ثبت‌نام و انتصاب‌ها در سطح یک انجام شده و بیمارستان اسلامشهر نیز برای ارائه خدمات سطح دو آماده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه بخشی از کار به لحاظ حجمی در شهر در حال انجام است، گفت: هنوز مشکلات زیادی در مسیر وجود دارد و باید اتفاقات بهتری رخ دهد تا به‌تدریج بتوانیم هم از نظر کمی طرح را کامل کنیم و هم از نظر کیفیت به مرحله واقعی و مطلوب برسیم.

وی درباره روند توسعه برنامه پزشکی خانواده در دوره جدید اظهار کرد: نکته مهم این است که همه وارد کار شده‌اند و برنامه با صبر و حوصله پیش می‌رود. در گسترش این برنامه عجله‌ای نداریم و پس از بررسی مشکلات، به‌تدریج پیش خواهیم رفت.

رئیس‌کرمی تأکید کرد: در حال حاضر حدود پنج میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش برنامه قرار گرفته‌اند و ادامه مسیر نیز باید پس از بررسی مشکلات و به صورت تدریجی انجام شود.

وی گفت: اجرای این برنامه نیازمند فرهنگ‌سازی عمومی برای مردم، آموزش مناسب ارائه‌دهندگان خدمت و آمادگی سازمان‌های بیمه‌گر است؛ بنابراین باید با برنامه و حوصله پیش برویم و عجله نکنیم تا منافع آن هم برای مردم و هم برای ارائه‌دهندگان خدمت قابل مشاهده باشد و در این صورت، گسترش مراحل بعدی نیز به شکل طبیعی و راحت‌تر انجام خواهد شد.