  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۸:۵۳

بعد از عقد قرارداد با باشگاه روسی؛

سعید آذری: از رضا شکاری و باشگاه روبین کازان شکایت می‌کنیم

سعید آذری: از رضا شکاری و باشگاه روبین کازان شکایت می‌کنیم

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: موضع رسمی ما شکایت از رضا شکاری، مدیر برنامه این بازیکن و باشگاه روبین کازان روسیه است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شکاری با قراردادی پنج ساله به لیگ روسیه رفت تا فوتبالش را در تیم روبین کازان ادامه دهد.

مسئولان ذوب آهن اصفهان بلافاصله پس از عقد قرارداد این بازیکن با باشگاه روبین کازان روسیه واکنش نشان داده و قرارداد شکاری را غیر قانونی دانستند.

آنها معتقدند این بازیکن طبق حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران، بازیکن این تیم محسوب می شود و بدون اجازه این باشگاه، حق امضای قرارداد با هیچ باشگاهی را ندارد.

مسئولان ذوب آهن قصد دارند از شکاری بابت عدم توجه به قوانین حرفه ای شکایت کرده تا مجوز حضورش در لیگ روسیه تایید نشود.

سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان ضمن تایید این خبر اعلام کرده است: موضع رسمی باشگاه، شکایت از شکاری، مدیربرنامه هایش و باشگاه روبین کازان است. ما ابتدا رای کمیته انضباطی را برای باشگاه روسی می فرستیم اما اگر ببینیم ترتیب اثر ندادند اقدامات موثر بعدی را انجام می دهیم.

کد مطلب 4075673
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها