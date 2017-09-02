به گزارش خبرنگار مهر، رضا شکاری با قراردادی پنج ساله به لیگ روسیه رفت تا فوتبالش را در تیم روبین کازان ادامه دهد.

مسئولان ذوب آهن اصفهان بلافاصله پس از عقد قرارداد این بازیکن با باشگاه روبین کازان روسیه واکنش نشان داده و قرارداد شکاری را غیر قانونی دانستند.

آنها معتقدند این بازیکن طبق حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران، بازیکن این تیم محسوب می شود و بدون اجازه این باشگاه، حق امضای قرارداد با هیچ باشگاهی را ندارد.

مسئولان ذوب آهن قصد دارند از شکاری بابت عدم توجه به قوانین حرفه ای شکایت کرده تا مجوز حضورش در لیگ روسیه تایید نشود.

سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان ضمن تایید این خبر اعلام کرده است: موضع رسمی باشگاه، شکایت از شکاری، مدیربرنامه هایش و باشگاه روبین کازان است. ما ابتدا رای کمیته انضباطی را برای باشگاه روسی می فرستیم اما اگر ببینیم ترتیب اثر ندادند اقدامات موثر بعدی را انجام می دهیم.