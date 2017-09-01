احمد الأسدی: آزادی تلعفر رؤیای تجزیه عراق را از بین برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «أحمد الأسدی» سخنگوی حشد شعبی عراق در سخنانی به اهمیت آزادسازی شهر تلعفر در استان نینوا اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تصریح کرد: آزادی تلعفر رؤیای تجزیه عراق را از بین برد.

الأسدی در همین ارتباط ادامه داد: برخی به دنبال تجزیه عراق بودند که آزادسازی تلعفر به رؤیای آنها در این زمینه پایان داد.

این عضو حشد شعبی همچنین با اشاره به امنیت ایجاد شده در شهر تلعفر پس از آزادی کامل این شهر، ادامه داد: اکنون داعش در آستانه شکست نهایی قرار گرفته است.