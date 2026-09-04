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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸

آق‌قلا گرم‌ترین شهرستان گلستان شد؛ ثبت دمای ۳۷ درجه‌ای

آق‌قلا گرم‌ترین شهرستان گلستان شد؛ ثبت دمای ۳۷ درجه‌ای

گرگان- آق‌قلا با ثبت دمای ۳۷ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرستان گلستان و علی‌آباد با کمینه دمای ۱۹ درجه خنک‌ترین شهرستان استان در روز جمعه معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش اداره‌کل هواشناسی گلستان، در روز جمعه ۱۳ شهریورماه، دمای هوا در نقاط مختلف استان نوسان داشت و آق‌قلا با ثبت دمای ۳۷ درجه سلسیوس، گرم‌ترین شهرستان گلستان شد.

بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی، بیشینه دمای هوا در انبارالوم، بندرگز و اینچه‌برون ۳۴ درجه و در گرگان، کلاله، گنبدکاووس، هاشم‌آباد و بندرترکمن ۳۳ درجه سلسیوس ثبت شده است.

همچنین دمای هوا در مینودشت و کارکنده به ۳۲ درجه و در مراوه‌تپه، پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه و علی‌آباد به ۳۱ درجه سلسیوس رسید.

در بخش کمینه دما نیز پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه با ۱۸ درجه سلسیوس، خنک‌ترین نقطه ثبت‌شده استان بود و پس از آن گرگان، آق‌قلا و علی‌آباد با کمینه دمای ۱۹ درجه قرار داشتند.

کمینه دمای هوا در مراوه‌تپه، کلاله و کارکنده ۲۰ درجه، انبارالوم ۲۰ درجه، هاشم‌آباد و بندرترکمن ۲۰ درجه، گنبدکاووس ۲۱ درجه و مینودشت و اینچه‌برون ۲۲ درجه سلسیوس گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، دمای هوا در گرگان نیز در این مدت بین ۱۹ تا ۳۳ درجه سلسیوس در نوسان بوده است. مجدد

کد مطلب 6937347

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