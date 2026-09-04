به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش ادارهکل هواشناسی گلستان، در روز جمعه ۱۳ شهریورماه، دمای هوا در نقاط مختلف استان نوسان داشت و آققلا با ثبت دمای ۳۷ درجه سلسیوس، گرمترین شهرستان گلستان شد.
بر اساس دادههای ایستگاههای هواشناسی، بیشینه دمای هوا در انبارالوم، بندرگز و اینچهبرون ۳۴ درجه و در گرگان، کلاله، گنبدکاووس، هاشمآباد و بندرترکمن ۳۳ درجه سلسیوس ثبت شده است.
همچنین دمای هوا در مینودشت و کارکنده به ۳۲ درجه و در مراوهتپه، پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه و علیآباد به ۳۱ درجه سلسیوس رسید.
در بخش کمینه دما نیز پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه با ۱۸ درجه سلسیوس، خنکترین نقطه ثبتشده استان بود و پس از آن گرگان، آققلا و علیآباد با کمینه دمای ۱۹ درجه قرار داشتند.
کمینه دمای هوا در مراوهتپه، کلاله و کارکنده ۲۰ درجه، انبارالوم ۲۰ درجه، هاشمآباد و بندرترکمن ۲۰ درجه، گنبدکاووس ۲۱ درجه و مینودشت و اینچهبرون ۲۲ درجه سلسیوس گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، دمای هوا در گرگان نیز در این مدت بین ۱۹ تا ۳۳ درجه سلسیوس در نوسان بوده است. مجدد
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