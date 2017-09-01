استعفایم از استقلال دو دلیل داشت/ باشگاه کسری بودجه اساسی دارد!

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قریب درباره استعفایش از هیات مدیره باشگاه استقلال گفت: بعد از آنکه وزیر ورزش ابراز محبت کرد و مرا به عنوان عضو هیات مدیره استقلال به همکاری دعوت کرد، قرار شد بنده در مجموعه باشگاه تمرکزم روی بحث بهبود ساختار و ساماندهی تیم های پایه باشد تا بتوانیم یک استقلال خوب و «استقلال فردا» را ساماندهی کنیم ولی با ورود من به باشگاه و با گزارشهای رسمی و غیر رسمی از منابع مالی و بودجه، دو اتفاق اساسی بود که فکرش را نمی کردم و به ابعاد چالشی به این شدت فکر نمی کردم.

رئیس مستعفی هیات مدیره باشگاه استقلال افزود: یکی از این مباحث انباشت بدهی بود که از سال ۱۳۸۵ تا الان نزدیک به ۱۱۰ میلیارد تومان باشگاه بدهکار است. نزدیک به ۲۵ میلیارد تومان از این مبلغ هم بدهی مالیاتی است. این مسئله فرصتی را برای فردی که می خواهد کار تشکیلاتی بکند فراهم نمی کند و او را به کار روزمره می کشاند.

قریب تاکید کرد: دومین دلیل گزارش سال جدید باشگاه بود که از مسئولان باشگاه گرفتم. بر اساس این گزارش باشگاه یک کسری بودجه اساسی خواهد داشت. روی هم رفته با هدفی که قولش را به وزیر دادم، زمینه فراهم نبود و باید به کار روزمره می پرداختیم که این در حیطه من نبود چرا که تخصص من روی ساختارسازی است. کارهای روزمره را عزیزان دست اندکار به نحو مطلوب در باشگاه دنبال کنند شاید باشگاه نتیجه گرفت. می خواستیم دیگر حداقل تنشی در سطح هیات مدیره نداشته باشیم.

وی در پاسخ به استعفایش را به چه کسی داده است؟ گفت: استعفایم را کتبا به وزیر دادم. چون هیات مدیره طرف حساب نیست و وزیر حکمم را داده است.

قریب که با بخش خبری شبکه سه صحبت می کرد، درباره اینکه وزیر ورزش گفته بود به هیات مدیره بر می گردد، تصریح کرد: آقای سلطانی فر لطف داشت و استعفایم را قبول نمی کرد ولی با اصرار زیاد قرار شد لطف کند و این بحث مختومه شود.

رئیس مستعفی هیات مدیره باشگاه استقلال درباره اینکه تا الان با استعفایش موافقت نشده است، گفت: ان شاءالله موافقت خواهند کرد.