برد پرگل انگلستان در زمین مالت/ اسلواکی کوتاه نمی آید

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای انتخابی جام جهانی در گروه F اروپا جمعه شب پی گرفته شد و طی آن تیم ملی انگلیس در زمین مالت به پیروزی ۴ بر صفر دست یافت.

گل های انگلیس را در این بازی هری کین (۵۲ و ۹۳)، رایان برتراند (۸۶) و دنی ولبک (۹۱) به ثمر رساندند. انگلیس با این برد ۱۷ امتیازی شد و در صدر جدول جایگاه خود را مستحکم تر کرد.

تیم ملی اسلواکی، نزدیک‌ترین تعقیب کننده انگلیس هم در جدال خانگی برابر اسلوونی به پیروزی یک بر صفر دست پیدا کرد. اسلواکی با این پیروزی جمع امتیازات خود را به عدد ۱۵ رساند تا فاصله ۲ امتیازی خود را با انگلیس حفظ کند.

تیم ملی اسکاتلند هم در خانه لیتوانی ۳ بر صفر برنده شد. اسکاتلند بعد از این برد یازده امتیازی شد و امیدهای خود را حفظ کرد.