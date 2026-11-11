به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سلیمان موذن اظهار کرد: روز گذشته در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حادثه مرگ کارگر یک ساختمان در حال احداث در محدوده در یکی از مناطق شهر مشهد، بلافاصله ماموران کلانتری طبرسی شمالی به همراه نیروهای امدادی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

سرکلانتر شرق پلیس شهر مشهد افزود: با حضور ماموران در محل حادثه و در بررسی‌های اولیه مشخص شد مردی ۶۳ ساله هنگام کار در یک ساختمان در حال احداث به دلایل نامعلومی از ارتفاع سقوط و به علت شدت جراحات وارده در محل فوت کرده است.

وی گفت: جسد متوفی با کمک نیروهای امدادی به سردخانه منتقل شد.

موذن با ابراز تاسف از این سانحه دلخراش و تاکید بر رعایت اصول ایمنی در هنگام کار، خاطرنشان کرد: در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه دارد.